Bil i full fyr på E6 – Fem reddet ut

En bil står i full fyr ved Skedsmovollen på E6 i nordgående retning.

Ifølge vitner TV 2 har snakket med klarte fem personer å berge seg ut av den brennende bilen.

All trafikk i nordgående retning er stengt. Brannen skaper lang kø i det nordgående feltet på E6.

Nødetatene er på stedet, melder 110-sentralen på Twitter.

– Det var skummelt

Vitner VG har snakket med beskriver bilbrannen som totalt overtent med voldsomt mye røyk.

– Jeg håper virkelig ikke det var noen inne i bilen fortsatt. Det var veldig skummelt sier Wajid Rafiq.

Rafiq kjørte forbi og så røyken fra et stykke unna. Det første han tenkte var at dette var en vanlig husbrann. Men da han kom nærmere så han at bilen sto i full fyr.

Politiet opplyser at det ene feltet er nå åpent.

– Vi er på stedet. Det har brent ganske godt, og E6 var stengt en kort periode. Ett kjørefelt er nå åpnet igjen, sier operasjonsleder Trond Lorentzen til TV 2 klokken 13.50