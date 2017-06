Barneskole brant i Oslo – dagen før elevenes sommeravslutning

HOLMLIA (VG) Elevene i 7. klasse ved Toppåsen barneskole hadde øvd på musikalen «Grease» siden jul. Nå er store deler av skolen totalskadd og avslutningen utsatt på ubestemt tid.

Kort tid før brannen brøt ut på Toppåsen skole på Holmlia i Oslo onsdag ettermiddag hadde elevene i 7. klasse nettopp forlatt skolen.

De hadde i går hatt en siste øving på fremførelsen av musikalen «Grease», som de skulle opptre med torsdag under sommeravslutningen på skolen.

– Vi hadde øvd siden jul, og gledet oss skikkelig til endelig å ha oppvisningen, sier Linh Felicia Nguyen (12).

Hun er en av seks jenter fra 7. klasse som VG møter på Holmlia. Om en knapp uke skulle de hatt sin siste skoledag her. Istedenfor står de bak politisperringer. I bakgrunnen sees svartbrente ruiner av det som en gang var skolens gymsal.

– Midt i bygget lå Samlingssalen. Der skulle vi ha vi ha sunget, danset og opptrådd med hjemmelagde kostymer og rekvisitter. Nå er alt brent opp, sier Ina Sofie Ingersdatter Raastad (12), som skulle spille hovedrollen Sandy.

124 barn ble evakuert



Det var klokken 14.36 onsdag at nødetatene fikk melding om at det var brutt ut brann ved skolen.

Da brannvesenet kort tid etter ankom stedet var det full overtenning i gymsalen. Flammene stod ut av bygningen, og den svarte røyken var synlig helt inn til Oslo sentrum.

– Den ene delen av er tapt. Der har alt kollapset. Nå ser det ut til at vi har klart å begrense brannen til dette ene bygget, sier vaktkommandør Stig Henning Duaas ved 110-sentralen i Oslo til VG like etter klokken 17.00.

I 17.30-tiden meldte Oslo-politiet på Twitter at brannen er slukket. Ingen personer har kommet til skade under brannen, men tre personer fikk tilsyn av helse.

– 124 personer ble evakuert fra aktivitetsskolen. Skoledagen var over, så det var kun de som var igjen på skolen da brannen brøt ut, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til VG, og legger til:

– Gymsalen er totalskadd og det er store skader på tilstøtende bygg.

– Det er bare kjempetrist



– Jeg var på vei hjem da jeg så den svarte røyken. Jeg tenkte at det kanskje hadde tatt fyr i et hus, men da jeg skjønte det var skolen ble jeg skikkelig sjokkert, sier Josephine Tronstad Odenmark (13).

Hun og klassevenninnene forteller at de ble redde for at flammene skulleta hele bygningen, eller spre seg videre til rekkehusene som ligger tett rundt skolen.

– Det er skikkelig trist at skolen har brent ned. Dette ble en annen avslutning på syv års skolegang enn vi hadde sett for oss, sier Ane Øvstedal (13).

Om de 43 7. klassingene får sette opp musikalen de har øvd på i månedsvis er ennå usikkert, og jentene forteller VG at det heller ikke blir noe skole i morgen.

– Dette var jo vår skole. Vår lille skole på Holmlia. Nå er masse verdigjenstander og gamle ting gått tapt. Det er bare kjempetrist, sier Tronstad Odenmark.