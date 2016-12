Brann på asylmottak på Rjukan

Det brenner fortsatt på et asylmottak i Rjukan i Telemark. Mottaket og tolv nabohus er evakuert.

– Brannen har roet seg ned, men er ikke slukket ennå. Det er ikke lenger fare for spredning, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt til VG klokken 03.30.

Politiet fikk melding om røykutvikling i fjerde etasje av bygningen litt etter klokken 22.00 fredag kveld. En time senere sto det flammer ut av pipa, og ikke lenge etter var det synlige flammer i fjerde etasje.

Ifølge Aaltvedt ble ikke brannen oppdaget med én gang, og fikk trolig utviklet seg da brannvesenet var der og lette etter kilden til røykutviklingen.

– Brannvesenet slukker fortsatt, men det er plundrete arbeid. Det er snakk om et gammelt hus, med mange små kanaler som brannen kan gjemme seg i. Det vil nok ta tid før brannen er slukket, sier Aaltvedt.

Brannårsaken er foreløpig ikke kjent.

På verdensarvliste



Kraftig vind gjorde slukningsarbeidet vanskelig. Klokken 01.30 opplyste Aaltvedt at brannen i asylmottaket Mandheimen trolig hadde nådd toppen. Da hadde brannmannskapene fått assistanse fra Kongsbergs brannvesen.

– Det var dramatisk en periode. Det var et veldig gnistregn, og det datt en del brannrester fra høye Mannheimen og ned på nabohus. Tolv nabohus er evakuert, og tre av dem har fått store vannskader som følge av slukningsarbeidet. De ble dynket for å hindre at det tok fyr, sier Aaltvedt.

– Det var ett hus som var veldig truet, men det ser ut til å ha gått bra. Nå blåser det mer, men brannrestene faller ned mot branntomta, og ikke så mye ut mot nabohusene som tidligere i natt.

Bygningen står på Unescos verdensarvliste. Foreløpig er det uklart hvor store brannskadene er.

Nabobygninger evakuert



Ifølge Telemarksavisa var det kun ni av 16 beboere til stede i fjerde etasje da brannen brøt ut. Asylmottaket ble raskt evakuert, og rundt klokken 23.00 meldte politiet at de hadde kontroll på beboerne. Ingen skal være skadet i brannen.

Til sammen er mellom 50 og 60 beboere fra asylmottaket, samt 30 personer fra nabobebyggelse, evakuert. De evakuerte er tatt hånd om av kommunen. Tinn Røde Kors har også bidratt i arbeidet med å få plassert de evakuerte fra asylmottaket og nabohusene.

Bygningen ble oppført på UNESCOs verdensarvliste i fjor sommer, og i januar skulle arbeidet med å renovere bygningen starte. Flere millioner skulle brukes på å gjøre Mandheimen lik det den var i 1916, året den sto ferdig som hjem for enslige menn.

– Dette er en tragedie. Bygget skulle pusses opp neste år, sier ordfører Bjørn Sverre Birkeland til Rjukan Radio.

Rjukan og Notoddens industrihistorie kom inn på UNESCOs verdensarvliste i juli 2015 og ble dermed Norges åttende verdensarvsted. Det var Norsk Hydros anlegg for kunstgjødselproduksjon på Notodden og Rjukan som var utgangspunktet for søknaden.

I FULL FYR: Mandheim asylmottak på Rjukan er i full fyr. Det er sterk vind i området. Foto: Radio Rjukan

Nabo: – Veldig dramatisk situasjon



Robert Jenbergsen bor om lag 200 meter nedenfor asylmottaket. Han sa til VG like etter klokken 23.00 at mange fulgte med, og at politiet jobbet med å sette opp sperringer.

– Det er en veldig dramatisk situasjon. Hele bygget står i brann nå, det har brent fra topp til bunn. Det blåser østlig hard vind mot bebyggelsen ved siden av, så det er stor fare for spredning. Jeg så det kom stikkflammer ut av utgangsdøren. Det ser stygt ut for dette bygget nå, sa Jenbergsen.

Han oppdaget brannen da han var inne i sin egen stue.

– Jeg har varmepumper, og plutselig pumpet det røyk inn i stua. Da skjønte jeg det var noe galt, sa Jenbergsen.

SLIK SÅ DET UT FØR BRANNEN: Slik så Mandheimen asylmottak ut før brannen. Bildet er fra 2008. David Andresen Vesteng , VG

