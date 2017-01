Brann i asylmottak på Senja – alle evakuert

Alle beboere ved mottaket på Gibostad på Senja er evakuert som følge av brann i en annen del av bygget.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det opplyser politiet i Troms på Twitter.

– Røykdykkere er i ferd med å gjøre seg klare for å gå inn og se om det er folk inne. Det er såpass tidlig at vi er usikre på om det er noen der, sa operasjonsleder Reinert Johansen til VG ved 01-tiden natt til torsdag.

Kort tid senere kommer meldingen om at alle beboere på asylmottaket skal være ute, og at brannen pågår i en del av bygget som leies ut til et firma.

– Røykdykkere søker nå, heter det i den oppdaterte meldingen.

Vaktleder Rune Arnfinnsen ved 110-sentralen i Troms opplyser til VG at brannvesnet jobber på spreng på stedet.

– Vi har sendt fire brannbiler og jobber for fullt med slukking på stedet, sier vaktleder Rune Arnfinnsen ved 110-sentralen til VG.

Mottaket på Gibostad er for enslige, mindreårige asylsøkere og har plass til 40 personer.