Bråk ved SIAN-bod - fjernes fra Arendalsuka

ARENDAL (VG) Stopp islamiseringen av Norge må fjerne sin stand under Arendalsuka. Onsdag var det bråk ved boden.

Politiet fikk klokken 15.10 melding om slåsskamp ved grupperingen SIANs stand i sentrum av Arendal.

Til NRK forteller innsatsleder Kurt Ulven at det dukket opp meningsmotstandere ved standen som framsatte sine synspunkter.

– Meningsutvekslingen resulterte i håndgemeng og slåsskamp mellom partene, forteller Ulven.

Politiet måtte ifølge NRK gripe inn og skille partene på stedet.

– Motparten har vært uorganisert og spontan. To menn i 18-årsalderen er bortvist fra stedet, sier Ulven til VG.

Bord over ende

VGs reporter på stedet forteller at to bord ved standen og en burkakledd utstillingsdukke ved inngangen er veltet over ende og brosjyrer ligger på bakken.

SIAN-leder Stig Andersen hevder overfor VG at han ble utsatt for slag og spark.

– Det kommer en mann i 30-årene og sparker ned bodene våre. En annen truer med å knuse hodet mitt. Teltet blir omringet av mennesker som prøver å rive det ned. Jeg mottar slag og spark, sier han.

Etter et møte med ledelsen i SIAN, politiet og Robert Cornels Nordli, som er ordfører i Arendal og rådsleder for Arendalsuka, ble det ved 16.30-tiden klart at SIAN må pakke sammen teltet sitt og forlate den politiske festivalen.

– Ukvemsord

– Bakgrunnen for dette er at de som har bemannet standen til SIAN, har kommet med ukvemsord til de med en annen hudfarge som har gått forbi. Det er helt uakseptabelt. Slik oppførsel skal vi ikke ha i Arendal, sier Cornels Nordli til VG.

Han forteller at SIAN tidligere onsdag, før standen åpnet, fikk en advarsel etter at det skal ha blitt ropt ukvemsord også tirsdag.

SIAN-representant Lars Thorsen, avviser anklagene overfor VG.

– Vi blir beskyldt for å ha skapt høylytt debatt ved teltet og for å ha slengt ukvemsord mot mørkhudede. Alt er bare tull, sier han.

Ved 18-tiden var SIAN likevel i full gang med å pakke ned standen.

– Vi følte at vi ikke kan garantere for sikkerheten deres, sier innsatsleder Ulven i politiet.