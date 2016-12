Stadig flere får foreldrehjelp for å komme seg inn på boligmarkedet

Prisveksten gjør det tøffere for unge å komme inn i boligmarkedet. Stadig flere får drahjelp av mor og far: Foreldrehjelpen økte med 25 prosent i fjor.

Det viser en gjennomgang av utlånsportefjølen til Nordea i Norge.

– Stadig flere nå får økonomisk hjelp i forbindelse med boliglånet. Det siste året har vi sett en tydelig økning i antallet lån der det mottas hjelp fra foreldre eller andre som står utenfor husholdningen. Slike lån har økt med rundt 25 prosent det siste året, sier administrerende direktør i Nordea Norge, Snorre Storset, til VG.

Selv om veksten er påtagelig, er det fortsatt slik at åtte av ti unge i Norge i dag, må klare seg uten drahjelp fra foreldrene sine når de skal finansiere sin boliginvestering.

– De siste månedene har hvert femte lån til unge låntagere en medlåntager utenfor husholdningen. Det er fint å få hjelp av foreldre, men vi må oftere minne kunder på at et boliglån er noe du skal leve med i lang tid, sier Storset.

Syv prosent under 23 år har egen bolig



En undersøkelse de har gjennomført viser at de rekordhøye boligprisene ikke gjør unge boligkjøpere mindre selvsikre. De aller fleste tror de vil klare å kjøpe egen bolig før de har fylt 30 år:

93 prosent av de unge mellom 18–23 år tror de vil klare å kjøpe sin egen bolig før de har fylt 30 år.

66 prosent av de unge tror de vil ha gjennomført kjøp av egen bolig før de har fylt 28 år.

7 prosent oppgir at de allerede har kjøpt egen bolig.

Kun en prosent svarer at de tror de ikke vil kunne kjøpe seg egen bolig.

FREMTIDSTRO: Administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Bank Norge ASA sier at den voldsomme boligprisveksten ikke legger demper på unge nordmenns tro på at boligdrømmen vil gå i oppfyllelse. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Gjeldsproblem



Storset sier selvsikkerheten ofte ikke gjenspeiler seg i virkeligheten, hvor unge sliter med å skaffe nok penger til å kjøpe bolig i et fortsatt stigende marked.

– Dessverre samsvarer ikke optimismen vi ser hos unge som forsøker å etablere seg i boligmarkedet. Vi merker at mange har altfor store forhåpninger til hvor mye gjeld de kan klare å betjene, sier Storset.

Prisøkningen i boligmarkedet har vært kraftig i de store byene, særlig i Oslo.

– Men selv i hovedstaden har unge stor tro på å få kjøpt seg egen bolig. 79 prosent svarer at de forventer å ha kjøpt seg egen bolig før de har fylt 30 år, sier han.

Så mange eier



En oversikt som Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Høyskolen i Oslo og Akershus har laget, viser følgende fordeling av hvor mange som faktisk eier egen bolig gjennom livsløpet:

56 prosent mellom 20 og 29 år ordner seg bolig før de er 29 år.

Det øker ganske kraftig til 89 prosent for de mellom 30 og 39 år og videre til 92 prosent for 40-åringene.

For 50- og 60-åringer er prosentandelen som har egen bolig på 94–95 prosent.

Tallene er fra 2015. Informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge sier de er bekymret over mulige nye reguleringer, som følge av blant annet de unges lånelyst.

– Finanstilsynet viste i sin boliglånsundersøkelse at bankene strammer inn på sin utlånspraksis. Andelen lån som gis med mer enn 85 prosent sikkerhet (medregnet tilleggssikkerhet) har gått fra 10 prosent i 2014 til 5 prosent i 2016, sier Staavi.

Må tåle fem prosent renteøkning



Han sier de mener at banknæring kjennetegnes av god risikostyring og en sunn utlånspraksis.

– Det vises gjennom lavt omfang av mislighold og tap på boliglån, selv i markerte lavkonjunkturer.

I løpet av kort tid vil Finansdepartementet komme med sin vurdering av Boliglånsforskriften. Den nåværende utløper ved årsskiftet og begrenser bankenes mulighet til å gi lån utover 85 prosent av boligens verdi, samt at låntager skal tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng.

– Forskriften åpner for at bankene for inntil 10 prosent av nytt utlånsvolum hvert kvartal kan fravike forskriften. Finanstilsynet har foreslått å fjerne denne «fartsgrensen». Det har vi advart sterkt mot, sier han:

– Bankenes kunder er høyst ulike, og en streng og rigid forskrift vil ikke ivareta et stort antall meget kredittverdige kunders behov. Bankene må derfor fortsatt gis mulighet til å kunne fravike myndighetskravene til låntagernes betjeningsevne, gjeldsgrad, belåningsgrad og avdragsbetaling.

