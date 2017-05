– Selgere i Oslo må forberede seg på å bruke mer tid på å selge boligen

Torsdag kommer boligtallene for april. Eiendom Norge tror det kan være lurt å bruke tid på å selge bolig i fremtiden.

Etter en vår preget av både debatt og utvikling i det som enkelte steder har vært et brennhett boligmarked, kommer tallene fra en måned hvor trenden for alvor kan være i ferd med å snu.

Torsdag kommer nye tall på utviklingen av boligpriser fra Eiendom Norge, og skal vi tro direktøren selv, kan det være et trendskifte vi blir vitne til.

– Vi ser en moderat utvikling i store deler av markedet så langt i år. I 2016 så vi en stor forskjell i prisutviklingen i de ulike byene, det gjør vi ikke så langt, sier direktør Christian Dreyer.

Han tror dette vil ha mye å si for både kjøpere og selgere, og mener det han omtaler som en moderat prisutvikling vil påvirke markedet.

– Jeg tror nok at selgere spesielt i Oslo må forberede seg på å bruke lengre tid på å få solgt boligen sin enn det de har vært vant til. Sånn sett vil nok også boligkjøpere i Oslo oppleve det enklere å få kjøpt, sier han.

Oslo: – Kundene blir mer kresne



Konstituert direktør i Eiendomsmegler1 Oslo og Akershus, Jon Olav Halgunset, tror torsdagens pristall vil vise en atskillig roligere utvikling enn det hovedstaden har vært vant til.

– Jeg tror markedet kommer til å være prismessig flatt, med kanskje en liten stigning. Vi ser jo at det har roet seg litt med tanke på at det var brennhett. Da blir det også litt mer selektivt, og at kundene blir litt mer kresne, sier han.

Med det følger også at noen av boligene som ikke har vært like populære, for eksempel de med litt dårligere beliggenhet, vil bli vanskeligere å få solgt.

– Objektene man ikke velger først går det nok litt tregere å få solgt. Men de vil jo senere bli korrigert på pris, og så solgt, og da kommer nok prisstigningen ned på null, tror Halgunset.

Tromsø: – Ikke noe bonanza

Lenger nord opplever daglig leder i DNB Eiendom Tromsø, Ruth Norstrøm, det hun kaller et jevnt godt boligmarked.

– Det er greit, men det er ikke noe bonanza. Jeg tror det blir en svak økning, det er folk på visning og gode budrunder, sier hun.

Ifølge henne går omtrent halvparten av boligene til over prisantydning, mens den andre halvparten selges på prisantydning eller rett under.

– Vi har også fått ut flere boliger på markedet, det er bra for å dempe en fryktet prisvekst, og det håper jeg vi fortsetter med, sier hun.

Hun mener også de første månedene i 2017 har vært roligere enn hun hadde trodd.

– Så får vi se om det er stille før stormen eller om det rett og slett er de markedsøkonomiske forholdene som har korrigert seg for året. Det vil jo vise seg de neste månedene, sier hun.

Trondheim: – Størst etterspørsel på familieboliger

Situasjonen i Midt-Norge har så langt vært ganske annerledes enn i Oslo, men også der med vekst, dog noe mer måteholden. Megler i Eiendomsmegler1 Midt-Norge, Eirik Jacobsen, tror vi kan vente en såkalt flat utvikling i Trøndelag.

– Det har jo vært en roligere vekst i Trondheim enn mange andre storbyer. Hvis jeg skal gjette tror jeg utviklingen i april har vært ganske flat, jeg forventer ikke veldig store svingninger, sier han.

Han opplever Trondheim som det han kaller et velfungerende boligmarked, fordi det er en god kobling mellom tilbud og etterspørsel.

– Boligmarkedet handler ikke bare om prisveksten, men god balanse. Vi har hatt et sunt boligmarked så langt i år og forventer ikke en like heftig prisvekst som det har vært de siste årene, sier han.

Likevel erkjenner han at balansen på familieboliger, altså eneboliger og rekkehus, er annerledes enn for leilighetene.

– Det er der vi har størst etterspørsel. Hvis man ser på hva det bygges nytt av er det stort sett bare leiligheter, mens etterspørselen er etter familieboliger, og der er det for lite å velge mellom, sier han.

Bergen: – Ingen overflod

– Her går det bra! er dommen da VG ringer megler Chris Skorjanc i Proaktiv eiendomsmegling i Bergen.

– Vi hadde et noe økt utbud etter påske, men det har ikke blitt et voldsomt vårslipp. Nå er det helt der det skal være – ingen overflod, men heller ikke noe dårlig tilbud. Det er ok, sier han.

Han forventer dermed også en noe flat utvikling når tallene kommer torsdag.

– Det har jo blitt høyere krav til finansiering, og det kommer til å slå inn på et eller annet tidspunkt. Men jeg tror ikke det blir prisdempende, sier han.

Han mener også at siden prisforskjellen mellom Bergen og Oslo er så stor, er det sannsynlig at prisene går opp i Bergen.