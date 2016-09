Prisen på Oslo-leilighet bykset opp 31 prosent på drøye to måneder

I juni ble leiligheten i Oslo sentrum solgt for 2 750 000 kroner. I slutten av august gikk den for hele 850 000 kroner mer.

Den 37 kvadratmeter store leiligheten gikk for 3 600 000 kroner da den fikk ny eier i slutten av august. Det gir en kvadratmeterpris på saftige 97 297. I juni ble den samme leiligheten solgt for 2 750 000 kroner - eller drøye 74 000 kroner kvadratmeteren.

– Det er jo en helt sinnssyk prisforskjell på få måneder. Boligen ble først solgt til rett over takst i juni, og til en helt grei pris. Som et resultat av studiestart og et voldsomt press blant unge for å sikre seg sin første bolig, eksploderte det i markedet i løpet av sommerferien, forteller forteller Martin Aune i Privatmegleren.

Det var han som sto for salget i juni.

– Sa pang

I Oslo har boligprisene steget med 16,3 prosent det siste året, og prisene har steget med hele 51,2 prosent de siste fem årene. Aune mener det var umulig å forutse hvor mye prisene kom til å stige på de minste leilighetene sentralt i hovedstaden denne sommeren.

– Det er ikke uvanlig med et roligere boligmarked i sommermånedene, men når pengesterke foreldre skal på jakt etter et krypinn til sine studerende arvinger, da kan det bli hett. Det ble det i år, sier Aune.

Han forteller at det var to vanlige salg i mai og juni i dette bygget, med priser på 75-79 000 kroner kvadratmeteren.

– Men i august sa det pang, og plutselig var det mulig å få 100.000 kroner kvadratmeteren flere steder enn de mest attraktive i sentrum. Det er jo et uttrykk for at det har gått vilt for seg, når taksten i utgangspunktet ikke har forandret seg mye på de to månedene, sier Aune og legger til at det, så vidt han vet, ikke ble foretatt noen oppgradering av leiligheten mellom de to salgene.

Aune anbefaler de yngste å planlegge boligsituasjonen i god tid, så man slipper å begi seg ut i heftige budrunder rett før studiestart når boligmangelen og desperasjonen er størst.

– Heftig budrunde



Leiligheten som steg 850 000 kroner i løpet av noen få sommermåneder ble lagt ut med en prisantydning på 2,8 millioner.

– På grunn av økning i boligprisene fra juni-juli la vi på kr 50.000 på prisantydning i forhold til prisen eier kjøpte for. Dette var en spesielt heftig budrunde og salgsprisen endte da på kr 3.600.000, skriver eiendomsmegler Bjørnar Mikkelsen hos Schala & Partners i en e-post til VG.

Han opplyser at leiligheten ble videresolgt raskt fordi selger skulle flytte til utlandet.