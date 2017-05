Ny undersøkelse: Én av fem unge tror det blir nesten umulig å få kjøpt bolig

En undersøkelse viser at mange unge frykter et dystert boligmarked i fremtiden. Stine Marie (25) og kjæresten måtte ut av sentrum for å kjøpe sin første bolig.

– Jeg så på Finn hver eneste dag i et år. Vi har vært oppgitte og sagt til hverandre: vi kommer aldri til å få kjøpt.

Stine Marie Andersen (26) ordner i en kasse med ting til kjøkkenet i den nye leiligheten deres. Hun og kjæresten Hans-Petter Frosterud (25) er blant de unge som har hatt store problemer med å kjøpe sin første bolig.

TROR TILTAKENE HJELPER: Stortingsrepresentant for Høyre, Heidi Nordby Lunde, tror regjeringens reguleringer kommer til å dempe boligprisutviklingen fremover.

En undersøkelse utført av ResponsAnalyse for DNB viser at 23 prosent av unge mellom 25 og 34 år tror det vil bli nærmest umulig å komme inn på boligmarkedet i fremtiden. 48 prosent i samme aldersgruppe tror det blir vanskeligere enn det er i dag.

Økt med 22 prosent

Etter å ha gått på visninger og fulgt med på alle nye leiligheter som blir lagt ut, fikk kjæresteparet endelig mulighet til å kjøpe sin egen leilighet.

Med hjelp fra moren kunne Stine Marie få lånet paret trengte til en leilighet på Bøler. Den slitte leiligheten ligger ved markagrensa og utenfor ring 3. På Finn.no lå den ute for 2,7 millioner kroner.

– Vi tenkte at dette var noe vi hadde råd til. Han er jo tømrer, så vi kunne pusse opp litt. Men den gikk jo likevel 500.000 kroner over takst, sier Stine Marie.

Boligprisene steg med 0,5 prosent i løpet av april landet over, ifølge tall fra Eiendom Norge. Justert for sesongvariasjoner står prisene i ro. I Oslo ble prisene 0,6 prosent dyrere.

Men de siste tolv månedene har boligprisene i Oslo økt med over 22 prosent. I Trondheim økte de med åtte prosent, mens tallet i Bergen var 3,4 prosent. Selv om de ferskeste tallene er lavere enn tidligere, og mange har spådd en flatere prisutvikling spesielt for Oslo, er altså mange potensielle førstegangskjøpere atskillig mer pessimistiske på egne vegne.

TRAGISKTILMAGISK: Stine Marie og Hans-Petter har dokumentert oppussingen på Instagram-kontoen tragisktilmagisk. Dette bildet er fra 17. mars og viser hvordan gulv, vegger og tak er fornyet. Foto: Privat/Instagram/Stine Marie Andersen

– Har urealistiske forventninger

Stortingsrepresentant for Høyre, Heidi Nordby Lunde, tror reguleringer som er gjennomført så langt fra regjeringens side, vil legge en demper på prisutviklingen.

Unge og boligmarkedet * 1.030 personer var med i undersøkelsen * Undersøkelsen er gjennomført av ResonsAnalyse på oppdrag fra DNB * Utvalget er landsrepresentativt, og trukket tilfeldig deretter

– Vi har allerede sett endringer i boligmarkedet etter at regjeringen endret boliglånsforskriften. Det skulle dempe boligprisveksten, og det har de lykkes med.

Selv om prisene også etter nyttår har økt, har veksten vært lavere enn fjoråret. Fra årsskiftet til utgangen av mars økte boligprisene med tre prosent i Oslo - på samme tid i fjor økte de med seks prosent.

Nordby Lunde mener unges forventninger når de skal kjøpe bolig er for høye.

– Mange har urealistiske forventninger til hvor fort man kan komme seg inn i sentrale deler av Oslo, der det er mest press. Det er ikke gitt at din første bolig skal være midt i pressområdene heller, sier hun.

LANDETS DYRESTE BOLIGPRISER: Oslo har hatt en voldsom økning i boligprisene, men veksten har gått saktere oppover de siste månedene. Foto: Kyrre Lien , VG

Hun mener førstegangskjøpere bør kunne ta til takke med boliger utenfor bykjernen, hvor prisene er lavere.

– Hvis du ikke er villig til å sitte på t-banen i tjue minutter, så har du ikke veldig stor rett til å klage over boligprisene. Det er ikke naturlig at de med mest krevende økonomi eller de nyutdannede skal inn i pressområdet, sier hun.

– Forenkler problemstillingen

Det får Stine Renate Håheim, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, til å reagere.

– Det synes jeg blir å sette det på spissen. Det er unge mennesker som sliter med å kjøpe seg bolig langt bortenfor pressområdene. Det synes jeg er å forenkle problemstillingen ganske grovt, sier hun.

Hun mener det er problematisk at prisene vokser i den voldsomme farten de inntil nylig har gjort, fordi man mister ressurser som de populære områdene, altså byene, trenger.

– En ting er ungdommene. Jeg er bekymret for at det blir så dyrt å bo i for eksempel Oslo at folk med vanlige jobber, som lærere og sykepleiere og folk byene virkelig trenger, ikke lenger har råd til å bo i nærheten av arbeidsplassen sin. Dette handler om langt mer enn ungdommer som vil bo på Grünerløkka, sier hun.

MÅTTE UT AV SENTRUM: Egentlig ønsket paret å kjøpe en leilighet i nærheten av Stine Maries jobb, som er ved Rådhusplassen i Oslo. Men de skjønte at de måtte et stykke utenfor sentrum for å få en leilighet de hadde råd til. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Ville bodd på Frogner

Stine-Marie er økonomimedarbeider i et selskap sentralt i Oslo. Da paret leide leilighet i sentrum, kunne hun gå til jobb. Nå må hun ta t-banen i 20 minutter.

– Jeg skulle gjerne ha kunnet kjøpt på Frogner. Jeg er litt spent på hvordan dette blir, men jeg tror jeg kommer til å kose meg når jeg kommer hjem og kan sette meg på balkongen og ha kveldssol og grille. Så lenge jeg har t-bane i nærheten går det bra.

Men Hans-Petter tror ikke det blir et problem.

– Det er deilig at det er mer plass her. Jeg har bodd i Gjerdrum på bondelandet, så det blir godt å ha litt plass, sier han.

– Ingen menneskerett å bo innenfor «kaffe latte-ringen»



Direktør for personmarked i DNB, Trond Bentestuen, tror det trengs mange tiltak for å få bukt med boligmarkedet.

– Jeg frykter en utvikling av et mye større boligklasseskille i Norge. Vi skaper en større forskjell mellom de som evner å kjøpe en inngangsbillett til boligmarkedet, og de som ikke gjør det. Jeg opplever flere og flere unge mennesker som ikke tilfredsstiller de kravene som er satt for å komme inn i markedet, forteller han.

Han mener en av de største utfordringene er at tilbudet og etterspørselen over flere år ikke har hengt sammen.

– Da drives prisene rett i været. For meg er det helt åpenbart at man over tid må ha boligbygging i de strøkene der folk ønsker å bo, for eksempel i Oslo, sier han.

Bentestuen ser likevel Nordby Lundes poeng om at mange har for høye forventninger.

– Det er definitivt ingen menneskerett å bo innenfor «kaffe latte-ringen» i Oslo. Men dette er en debatt som handler om mye mer enn indre Oslo, og da må man utvide det begrepet. De høye prisene finner man utenfor indre Oslo også, sier han.