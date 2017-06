Mer enn dobbelt så mange usolgte bruktboliger i Oslo

Vi må tilbake til 2010 for å finne like mange usolgte brukte Oslo-boliger i midten av juni. Det er nå 111 prosent flere enn på samme tid i fjor.

Det viser tall fra Eiendom Norge. En av grunnene til at det er så mye å velge i, er at stadig flere selger før de kjøper seg ny bolig.

– Nå er markedet mye mer normalisert. Tilbudssiden oppleves som veldig kraftig opp, men det er fra rekordlavt nivå. I 2015 og 2016 var tilbudsiden så liten at boligene knapt rakk å komme innom eiendomsmegleren før de ble solgt, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Han har hentet ut tall for usolgte, brukte boliger som lå på Finn den 15. juni fra 2008 og fram til i dag. Sammenlignet med 2016, 2015 og 2014 er det nå henholdsvis 111 prosent, 43 prosent og seks prosent flere boliger til salgs i hovedstaden.

Les også: Kjøpe bolig i Oslo? Hit må du flytte (VG+)

2698 bruktboliger

I år lå det 2698 brukte boliger til salgs, inkludert såkalte «sovende» annonser. Dette er annonser hvor megler har trukket boligen fra markedet en liten stund for så å legge den ut igjen senere.

Fikk du med deg? Én av fem unge tror det blir nesten umulig å få kjøpt bolig

– Men nivået vi ligger på nå er ikke unormalt, det er dessuten langt unna det vi hadde etter finanskrisen i 2008. Da lå det hele 5413 usolgte boliger ute, opplyser Dreyer.

Går man tilbake til 2010 har det en gang tidligere, høsten 2013, vært like mange usolgte bruktboliger i Oslo, ifølge Dreyer.

Han er glad for at boligprisene i Oslo ikke fortsetter å vokse inn i himmelen. Byen hadde tross alt en prisvekst på 24 prosent i 2016.

Les også: Selger leiligheten til «Skam»-William

Selger først

– Det er helt klart en endring der ute. Folk er blitt mer usikre på hva de får for sitt eget, derfor velger en del å selge før de kjøper noe annet, sier Dreyer.

I tillegg, forteller han, går salgene tregere fordi flere boliger ikke oppnår prisforventninger og dermed ligger lenger i markedet. Samtidig som boliglånsforskriften har strammet inn på muligheten til å få lån.

Husker du? Dette er Nordens dyreste leilighet

– Byggeaktiviteten har dessuten tatt seg opp slik at kjøperne har mer å velge mellom, sier Dreyer.

Eiendom Norge, bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak, har kun statistikk over brukte, usolgte boliger. Dersom man inkluderer nye boliger, var det onsdag formiddag 3901 boliger til salgs i Oslo.

Fire nordmenn: Vårt møte med boligmarkedet (VG+)

Tar gevinst

Jeanette Strøm Fjære, makroøkonom hos DnB Markets, tror en del investorer benytter den kraftige prisoppgangen som har vært, til å ta gevinst.

– De tenker at nå har prisene steget så mye så mye at det er på tide å realisere litt gevinst. Kravet om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo har også gitt lavere etterspørsel, sier Fjære.

Det samme gjør kravet om at boliglån ikke kan overstige fem ganger brutto inntekt.

– Tall fra Norges Bank viser at 18 prosent av boligkjøpere i 2014 brøt med dette kravet og i Oslo var det enda høyere, sier Fjære som tror at prisene i Oslo vil kunne falle noe videre i år.

Les også: Inge kuppet budrunden - ga 900 000 over prisantydning

– Må nedjustere forventninger

– Temperaturen er ganske god, men i forhold til hvordan det var på denne tiden i fjor og i 2015, er Oslo-markedet vesentlig nedkjølt. Men det er noe vi alle har ønsket, bortsett fra de som skal selge, sier Dreyer og viser til at markedet har vært overopphetet i flere år.

– Det har på ingen måte stoppet opp, men flere boligselgere må nedjustere sine forventninger for å oppnå salg For sentrumleiligheter er det vesentlig roligere, særlig for de minste leilighetene, sier Dreyer.

Så langt i år har prisene i hovedstaden, som falt 1,4 prosent i mai, totalt steget 4,4 prosent og Eiendom Norge forventer at de vil gå ned fire til fem prosent ut året.