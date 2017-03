For fem år siden var boligene for dyre for familien - nå er situasjonen en annen

Før oljenedturen traff Stavanger, var det å kjøpe bolig utenkelig for Tram Claudel og familien. Nå øyner de håp om å kapre familieboligen.

Det hviler en forsiktig optimisme over boligmarkedet i Stavanger. I februar gikk prisene opp med 0,4 prosent slik at kvadratmeterprisen i februar ble liggende på 37.500 kroner. Det kan bety et stemningsskrifte i oljehovedstaden.

For Tram Claudel, ektemannen Julien og sønnen Emil kan det kanskje bety at de endelig får tilslag på sin nye familiebolig.

Vil ut av leiemarkedet



Den fransk-norske familien har leid bolig i Stavanger siden de flyttet til byen fra Paris i fjor sommer. De siste månedene har familien på tre vært aktivt på rundt et tjuetalls visninger i områdene rundt der de bor nå.

Men så langt har de ikke kommet seirende ut av en budrunde.

– Jeg er så lei av at det tar så lang tid å finne bolig til riktig pris, sier Tram Claudel til VG.

Situasjonen er likevel enn annen enn for fem år siden. Da flyttet familien til Stavanger og de hadde i det lengste håpet om å kjøpe egen bolig.

Prisnivået var imidlertid høyt, og markedet så hett at de måtte gi opp.

– Folk kjøpte usett og det var helt ville tilstander, sier hun.

De solgte til og med leiligheten i Oslo for å få mer egenkapital til en eventuell bolig i Stavanger, men budrundene endte for høyt. Tram husker at hun tenkte at det ikke var bærekraftig med så høye boligpriser.

– Vi økonomien i orden, men vi tenkte på hva som var fornuftig å gi, sier hun.

Ble utkonkurrert hver gang



Siden den gang har markedet i Stavanger endret seg veldig etter at oljekrisen traff byen for fullt. Fra februar 2015 til samme måned i 2016 sank prisene 7,4 prosent.

Det er ventet at boligprisene i byen vil øke med mellom én og tre prosent i år, opplyste Eiendom Norge til Dagens Næringsliv i begynnelsen av mars.

Selv om det nå er meldt om en svak prisvekst i oljebyen i februar 2017, øyner familien Claudel håp om å komme seg inn på boligmarkedet.

– Jeg synes det virker som nivået er mer fornuftig nå, men det er fortsatt noen selgere som tror de kan selge på samme prisnivå, sier Tram.

Tram og ektemannen var mandag på visning. For dem er det viktig å finne et hus til riktig pris i skolekretsen til sønnen som går i første klasse.

– Det er en utrolig nedtur hver gang det ikke går, sier hun.

Nå har familien justert budsjettet sitt med omkring 25 prosent, samtidig som de ser på litt andre boliger enn før. De håper at det vil være utslagsgivende neste gang de skal by. Samtidig håper de at det er flere boliger på vei ut i markedet.

– Vi skal være veldig aktive fremover, sier Tram.