Slik er boligmarkedet i de største byene akkurat nå

Stemningen i boligmarkedet varierer fra forsiktig optimisme i vest til en sjelden stabilisering i hovedstaden. Her er meglernes temperaturmålinger i landets fem største byer.

– Den tydelige tendensen er motsatt utvikling i Oslo og Stavanger enn det vi hadde i fjor. I Oslo er det i ferd med å roe seg, mens i Stavanger, som har hatt et tungt marked i mange år, ser vi nå en kraftig forbedring, forteller administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Han er klar på at våren tradisjonelt viser en økning på tilbudssiden i boligmarkedet, og i år er intet unntak.

– Det er flere boliger å velge i. Selv om leilighetsmarkedet er stabilt, er det mange flere rekkhus og tomannsboliger i markedet. Det gjør at prisutviklingen flater ut, og det er en generell trend nå, forteller han.

Oslo

Boligprisøkning på 24 prosent det siste året.

Kvadratmeterprisen i februar var på 70. 880 kroner.

Antallet Finn-annonser hittil i mars 2017 er 2150.

Antallet Finn-annonser i hele mars 2016 er 1600.

– Det er gøy å være megler i Oslo nå. Markedet er stabilt, og det er egentlig helt perfekt, forteller daglig leder i Privatmegleren Rodeløkka i Oslo, Amit Sharma.

Han mener Oslo har fått et mer stabilt marked i løpet av den siste måneden, i motsetning til samme tid i fjor.

– Prisene gikk bare oppover hele tiden, det stabiliserte seg aldri og vi fikk høyere og høyere priser for hver måned.

Meglerens temperaturmåler: – 20 grader og sol, skyfri himmel. Perfekt meglervær!

Sharma får støtte av Dreyer i Eiendom Norge.

– Det er i ferd med å normalisere seg i Oslo. Vi har jo lagt bak oss en prisvekst på 24 prosent, så nå forventer vi en helt annen normalisering her. Det kommer av at det er mange flere boliger ute for salg, sier han.

Stavanger

EN MILD SOMMERBRIS: Markedet i Stavanger tar seg sakte, men sikkert opp etter flere år med dårlige tider. Foto: Hugo Bergsaker

Boligprisnedgang på -1,4 prosent det siste året.

Kvadratmeterprisen i februar var på 37.500 kroner.

Antallet Finn-annonser hittil i mars 2017 er 260.

Antallet Finn-annonser i hele mars 2016 er 254.

Megler Eivind Chr. Dahl ved DNB i Stavanger ser et stemningsskifte i oljehovedstaden.

– Ja, definitivt. Det er vesentlig flere på visning nå enn i samme periode i fjor. Jeg tror folk tør å gjøre mer nå. Mange er nok kommet til et stadium hvor de er klar over sin egen jobbsituasjon, slik at de kan kjøpe. Det er likevel velsignet de lave rentene, men den pessimismen som var er folk i ferd med å riste av seg. De er i ferd med å hoppe ned fra gjerdet.

Likevel er folk fremdeles forsiktige.

– Folk bruker kortere tid på å legge inn bud på en eiendom. Men ting er ikke friskmeldt. Folk er enda edruelige og prisen på det som blir lagt ut må være rett. Vårslippet er nok i full gang allerede.

Temperaturmåleren: – Det er på plussiden på gradestokken, med en mild sommerbris, men det er ikke noen sommerdag med blå himmel.

Dreyer i Eiendom Norge er enig i at markedet i Stavanger begynner å løsne.

– Stavanger har vært gjennom nærmere fire år med tøft boligmarked. Prisene har gått ganske mye ned, og ellers i landet har de steget mye. Men mange mener jo vi er gjennom den verste oljenedturen, og den optimismen ser vi at kommer, sier han.

Trondheim

STABILT: Trondheim har stabile boligpriser, og har hatt en jevn utvikling de siste årene. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Boligprisøkning på 9,9 prosent det siste året.

Kvadratmeterprisen i februar var på 42.722 kroner.

Antallet Finn-annonser hittil i mars 2017 er 357.

Antallet Finn-annonser i hele mars 2016 er 388.

Trønderne har hatt liten endring i boligmarkedet, med mer eller mindre identiske tall sammenlignet med fjoråret. Daglig leder i Proa, Tore Resell, opplever Trondheim som et sunt boligmarked.

– Det er et velfungerende marked. Det er klart det er enkelte leilighetstyper som kan være mer krevende når det er mange nybygg å velge i, men for familieboligene er det fullt kjør, forteller han.

Meglerens temperaturmåler: – Lettskyet pent vær, rundt 20 grader.

– Normale boliger selges relativt kjapt, de fleste etter første visningsrunde.

Dreyer omtaler markedet i Trondheim som normalt sammenlignet med resten av landet. Byen har hatt en moderat prisutvikling og utbygging de siste årene.

– Det er et marked som har styrt noe unna oljenedturen og de utfordringene vi har sett i Oslo med lav boligbygging. Trondheim har hatt et stort tilbud på nybyggsiden, og en sterk prisutvikling, men likevel ikke som i Oslo.

Bergen

OPTIMISME: Bergens boligpriser er også preget av oljenedturen, men er i ferd med å jobbe seg oppover. Foto: HENNING CARR EKROLL/

Boligprisøkning på 4,5 prosent det siste året.

Kvadratmeterpris i februar var på 40.752 kroner.

Antallet Finn-annonser hittil i mars 2017 er 252.

Antallet Finn-annonser i hele mars 2016 er 269.

Daglig leder ved eiendomsmegleren Krogsveen i Bergen, Fredrik Søreide, er fornøyd med boligmarkedet i Norges nest største by.

– Vi har hatt et velfungerende marked det siste året. Det har vært et fornuftig tilbud, og god etterspørsel etter boligene. Det meste går etter første eller andre visning, og det har ikke vært særlig overopphetet, sier han.

Søreide mener at markedet nå er i ferd med å komme seg.

– Da vi gikk inn i fjoråret var det mye negativitet rundt oljebransjen som vi lurte på om ville påvirke oss i Bergen. Det har det ikke gjort i særlig stor grad, men forskjellen fra i fjor er at folk er mer optimistiske.

Temperaturmåleren: – Svært få mørke skyer på himmelen. Vårstemningen og temperaturen er stigende, er meglerens dom.

Dreyer mener at også Bergen har fått merke arbeidsløsheten, og at det har satt sitt preg på boligmarkedet i byen.

– I Bergen er prisnivået høyere, men det har likevel vært en moderat prisvekst de siste årene. Regionen er jo sterkere rammet av det tøffe arbeidsmarkedet en resten av landet, og det er sånn sett normalt at det smitter over i boligmarkedet. Men vi ser at optimismen kommer både her og i Rogaland, forteller Dreyer.

Tromsø

JEVNT GODT: Nordens Paris har i flere år hatt et stabilt og rolig boligmarked. Det kommer trolig til å fortsette. Foto: TERJE BRINGEDAL

Boligprisøkning på 8,0 prosent det siste året.

Kvadratmeterpris i februar var på 43.311 kroner.

Antallet Finn-annonser hittil i mars 2017 er 115.

Antallet Finn-annonser i hele mars 2016 er 93.

Trond-Erling Jensen i Eiendomsmegler 1 i Tromsø er også blant optimistene hva gjelder boligmarkedet.

– Boligmarkedet i dag er sunt, det er ikke så stort avvik mellom hva vi legger ut og hva vi selger. Det kan muligens ta litt lengre tid å få solgt utover våren fordi utvalget blir større og kundene bruker mer tid på å orientere seg, forteller han.

Han opplever liten forskjell fra fjoråret, i det som også Eiendom Norge omtaler som et normalt boligmarked.

– Markedet i Tromsø har vært jevnt godt de siste tre-fire årene. Vi ser nok heller ikke noen store forandringer i markedet fremover forteller han.

Temperaturmåleren: – 15 grader og pent vær.

I likhet med Trondheim er også Tromsøs boligmarked blant de mer normale, ifølge Dreyer.

– Både Trondheim og Tromsø har styrt noe unna denne oljenedturen og de utfordringene vi har sett i Oslo. I Tromsø er det mye nybyggsproduksjon, men samtidig optimisme i markedet. Det trekkes ikke like ofte frem, fordi det oppleves som stabilt, forteller han.

Tallene er fra Eiendom Norge og Finn. Det er ikke tatt høyde for sesongvariasjoner, ferier og salgsmønstre på ulike virkedager. Hvis siste dag i måneden eksempelvis er en tirsdag, vil det få andre sluttall enn hvis det er en fredag.