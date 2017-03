Nihana (29) bor med fire barn i en helseskadelig leilighet

Nihana Ali (29) er alenemor til fire, lever på sosialhjelp og bor i en leilighet som gjør barna syke. Hun er en av stadig flere fattige i Norge.

Fattigdom i Norge * 100.000 barn regnes som fattige i Norge. Det er 31.000 flere enn i 2006. * Halvparten av barna i fattige familier har innvandrerbakgrunn. * 11 prosent av befolkningen har lavinntekt (under 60 prosent av medianinntekten). * Blant innvandrere fra Øst-Europa, Asia, Afrika og Latin-Amerika er andelen 36 prosent. * 62.700 barn ble i 2015 forsørget av en sosialhjelpsmottaker. * Antall sosialhjelpsmottakere har økt med seks prosent fra 2013 til 2015. Kilde: SSB



– Jeg er veldig sliten, sier alenemoren.

– Jeg vil ikke ha mer penger. Jeg vil bare ha en leilighet som vi kan bo i uten at barna blir syke.

Nihana tar imot VG i en sliten leilighet i en gammel bygård øst i Oslo. Siden hun og de fire barna flyttet inn for sju måneder siden, har den nest yngste sønnen utviklet astma. Også eldstejenta har de samme symptomene.

– Legen tror det er på grunn av muggsoppen. Jeg vasker og vasker, men det kommer bare tilbake, sier Nihana fortvilet.

Familiens fastlege har skrevet brev til Nav hvor hun anbefaler at mor og barna på sju, seks, tre og to år får en ny leilighet. Der står det at to av barna «mest sannsynlig har allergisk utløst astma på grunn av muggsopp i leiligheten».

Økende forskjeller



Samtidig som regjeringen gir store skatteletter til de rikeste, blir det stadig flere fattige i Norge. Å måle fattigdom er ikke enkelt, men Statistisk sentralbyrå (SSB) kan se en negativ utvikling de siste årene på tre områder:

** Flere har lav inntekt (under 60 prosent av medianinntekten i Norge).

** Flere barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt.

** Flere er avhengig av sosialstønad.

FUKTIG: Muggsopp i leiligheten har mest sannsynlig utløst astma hos Nihanas nest yngste sønn, ifølge fastlegen. Også treåringens storesøster på sju har lignende symptomer. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

– Uansett hvilket mål vi bruker, ser vi at de viser det samme. Det blir litt flere år for år som sliter, sier seniorrådgiver Harald Tønseth i SSB.

De økonomiske forskjellene i Norge er også økende, ifølge den siste rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU). Fra 2013 til 2015 økte forskjellene med 9,7 prosent.

Tar ikke med venner hjem



Ifølge normen for sosialhjelp trenger Nihana Ali og de fire barna 12.241 kroner i måneden å leve for. Alenemoren forsørger familien på en blanding av barnetrygd, barnebidrag, tiltakspenger og sosialstønad. I tillegg får hun bostøtte for å klare husleien på 16.000 kroner i måneden.

– Det er kjedelig. Det er ikke plass til å leke her, sier Nihanas sønn (6).

Barna har aldri med seg venner hjem fra skolen eller barnehagen, men får noen ganger besøk er nabobarna i etasjen under. De er også fire søsken og bor i en tilsvarende leilighet på under 60 kvadratmeter.

De to eldste barna til Nihana deler det ene soverommet, mens de to yngste sover sammen med moren. Det tredje soverommet bruker familien til stue.

– Datteren min ønsker seg veldig en prinsesseseng, men det har vi ikke plass til, sier Nihana.

Hun prøver å finne et nytt sted å bo, men det private leiemarkedet i Oslo er vanskelig. Hun oppfyller ikke til kravene for å kunne søke om kommunal leilighet.

– Når jeg ringer på en annonse, spør de alltid om jeg jobber. Når jeg sier at jeg går på sosialen, sier de nei med en gang, forteller firebarnsmoren.

TRANGT: De to eldste barna til Nihana Ali deler det ene soverommet, mens de to minste sover sammen med henne på det andre. – Datteren min ønsker seg veldig en prinsesseseng, men det er det ikke plass til, sier alenemoren. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

63.000 barn på sosialhjelp

Fra 2013 til 2015 har antall sosialhjelpsmottakere økt med nesten seks prosent, viser tall fra SSB. Utviklingen i antall sosialhjelpsmottakere henger nøye sammen med utviklingen på arbeidsmarkedet.

Ifølge seniorrådgiver Harald Tønseth i SSB har Norge de siste årene fått en «tyngre sosialhjelpsbefolkning»

– Antall personer med sosialhjelp som hovedinntekt har økt mer enn det totale antall mottakere. Det er også denne gruppen som er tyngst å få tilbake i arbeidsmarkedet eller utdanning, sier han.

I 2015 hadde nesten 63.000 barn i Norge foreldre som mottok sosialhjelp i løpet av året. Blant foreldre er det flere som går lenge på sosialhjelp sammenlignet med andre grupper.

Uansett hvilket mål på fattigdom man bruker, vil man ifølge SSBs tall finne et større innslag av innvandrere blant dem som sliter.

– Jo lengre fra vestlig kultur man befinner seg, jo vanskeligere er det å komme seg inn på arbeidsmarkedet, fastslår Tønseth.

Råte og mugg



Frelsesarmeen er i kontakt med mange fattige barnefamilier. Ifølge seksjonsleder i Sosialavdelingen, Elin Herikstad, er bolig et av de største problemene for disse familiene.

– Mange bor trangt og med råte og mugg. De får gjerne de aller dårligste leilighetene på det private utleiemarkedet. Ustabile leieforhold gjør at de ofte må flytte, og barna må bytte skole og barnehage, sier hun.

Foreldre i fattige familier strekker seg ifølge Herikstad langt for barna sine. Men ofte skal det veldig lite til før det allerede trange budsjettet sprekker.

– Hvis et barn blir sykt og man må ta taxi til legevakten på natten fordi man ikke har bil for eksempel. Det kan være nok til at regnestykket ikke går opp, sier Herikstad.

– Disse familiene lever helt marginalt, og mange av dem mangler nettverk. De har ikke besteforeldre som kan kjøpe en parkdress hvis det kniper.

Herikstad er roser regjeringen for å ha kommet med en fritidserklæring som sier at alle barn skal få delta på minst én fritidsaktivitet. Hun mener likevel at hensynet til barna har en tendens til å forsvinne når arbeidslinja skal forfølges.

– Alle er enige om at veien ut av fattigdom er arbeid, men barna rammes når foreldrene tynes økonomisk. En barndom varer så kort. Jeg skulle ønske barnefamilier fikk litt mer hjelp så det ble gode oppvekstforhold for barna, sier Herikstad.

LITEN TANK: Varmtvannsberederen i leiligheten er så liten at barna må dusje to og to. Når de to første er ferdig, må de andre to vente i to-tre timer før det er nok varmt vann igjen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

12 barnefamilier i kø



Nihana Ali har fritatt boligavdelingen i Bydel Grünerløkka fra taushetsplikt. Bydelsdirektør Ellen Oldereid opplyser til VG at avdelingen jobber med å finne en annen bolig til familien.

– Det er svært få fireroms leiligheter i bydelen, og i den kommunale boligmassen er det nesten ingen familieleiligheter. Bydelen anbefaler derfor mange å finne leilighet i det private markedet. Vår boligavdeling har avtaler med private utleiere og kan være behjelpelig med å finne boliger, skriver hun i en e-post.

Ifølge Oldereid venter nå 11 barnefamilier på treroms kommunal bolig og én familie på fireroms kommunal bolig i Bydel Grünerløkka.

– Bydelen syntes ikke det er greit å la barn bo i leiligheter som kan utgjøre en helserisiko. Vi har jobbet med å finne andre løsninger helt siden vi ble kjent med saken, skriver bydelsdirektøren.

Drømmen om en prinsesseseng



Det er ti år siden Nihana Ali kom til Norge fra Syria, men hun snakker fortsatt ikke så godt norsk. Mye av tiden har gått med til å være hjemme med barna.

Nå går 29-åringen på tiltak i regi av Nav. En kombinasjon av skole og arbeidspraksis skal gi henne dytten hun trenger inn i arbeidslivet. Alenemoren tror det blir lettere å skaffe seg jobb når barna blir større.

– Jeg kunne tenke meg å jobbe på kjøkken eller i butikk, men jeg er villig til å jobbe med hva som helst. Det eneste jeg vil er å jobbe, sier Nihana.

– Da kan barna mine bli stolte av meg. Vi kan flytte til en bedre leilighet og barna kan ha med seg venner hjem uten å skamme seg. Kanskje får vi plass til en prinsesseseng også?

