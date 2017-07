Må betale morens husleie selv om moren er død

Da moren døde sa familien opp omsorgsleiligheten. Likevel må de betale husleie i tre måneder etter dødsfallet.

Den 31. mai døde en kvinne på Sortland. Hun hadde frem til sin død bodd i en omsorgsbolig på Lakmarktunet. Familien sa opp leiligheten samme dag som hun falt bort, men mottar fortsatt krav om å betale husleie, melder Bladet Vesterålen.

– Dette synes vi er urettferdig. Hvordan kan de forlange at en død person må bruke sine få oppsparte penger til denne husleien? Sier kvinnens sønn til avisen. Han ønsker ikke å stå fram med navn.

Familien har mottatt regning for husleie i juni på 13 000 kroner. De er ikke interessert i å betale dersom det også kommer regning for august, understreker sønnen.

Sett dette? Nederlandske studenter bor på gamlehjem.

Må betale opp til 39 000

Det er Sortland Boligstiftelse som forvalter omsorgsleilighetene på oppdrag fra Sortland kommune. Daglig leder Roy Helge Bergheim i Sortland Boligstiftelse forteller VG at de har valgt å ha tre måneders oppsigelsestid for å gi familiene bedre tid til å gjøre opp dødsboet

– Tre måneders oppsigelsestid følger husleieloven. Det kan bli knapt med tid å gjøre opp dødsboet på om vi hadde valgt en måneds oppsigelsestid. Når det er tre måneder har de tid til å gjøre opp boet.

Det fører også til at familien må ut med 26 000 kroner ekstra?

– Ja, de må betale husleie i tre måneder. Men vi er forpliktet til å prøve å leie ut leiligheten så kjapt som mulig.

Han understreker at kommunen får hele husleien og har ansvaret for ting som vedlikehold, selv om Sortland Boligstiftelse tar seg av de praktiske oppgavene når det kommer til leiekontrakt, husleieinnkreving, befaring og liknende.

Ettersom leiligheten koster 13 000 i måneden kan familien måtte ende opp med å betale opp til 39 000 for leiligheten etter morens død. Får kommunen leid ut leiligheten før oppsigelsestiden er omme, slipper de å betale husleie ut perioden.

Fikk du med deg? NAV foreslo at Carina (19) og Mads (22) kunne bo i telt.

Får ikke leid ut leiligheten

Den døde kvinnens leilighet er ikke leid ut enda, selv om familien sa opp leieavtalen den 31. mai da moren døde.

– Om en familie selv ønsker å disponere leiligheten ut oppsigelsestiden gjør de det, men noen flytter ut før oppsigelsestiden og leverer nøklene til oss, sier Bergheim.

– Jeg tror det har blitt sendt ut seks tilbud til seks ulike personer, men vi har foreløpig ikke fått leid den ut, legger han til.

Kvinnens sønn forteller Bladet Vesterålen at han synes det er merkelig at leiligheten fortsatt står tom når det står folk i kø for å få omsorgsbolig

– Flere av de som står på ventelista har takket nei. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Det fornuftige hadde jo vært at noen overtok leiligheten og betalinga for den med én gang, sier den avdøde kvinnens sønn til Bladet Vesterålen.

Kommunen har ikke mulighet til å opplyse om hvor mange som står på venteliste for å få omsorgsbolig i dag.

Regjeringen snudde om bosetning: Nå har Omid fått nytt hjem.