Bokanmeldelse «Mitt hemmelige liv»: Det beste fra Kardashians

Caitlyn Jenners «Mitt hemmelige liv» er noe så sjeldent som en viktig kjendisbiografi.

«Mitt hemmelige liv»

Caitlyn Jenner og Buzz Bissinger

Juritzens forlag, 303 sider



Pris: 349 kroner

Uttrykket «Don't judge a book by its cover», har vel sjeldent vært mer bokstavelig for meg enn etter å ha lest Caitlyn Jenners selvbiografi, «Mitt hemmelige liv». Dømt ut fra førsteintrykket ser boken så billig og forutsigbar ut at den like gjerne kunnevært et samarbeid mellom en lavbudsjettsbutikk og en dårlig mykpornoforfatter.

Når biografien attpåtil omhandler en av førstekvinnene i verdens mest matrealistiske og overeksponerte familier, prydet med en tittel så klisjéfull at den kunne blitt solgt i pyntebokstaver som «Home» og «Love», er ikke forventningene skyhøye.

Det er deilig å ta så grundig feil, for denne boken er nok de viktigste 300 sidene noen gang skrevet om Kardashian-dynastiet.

Om du har bodd under en stein de siste årene: Caitlyn Jenner var før hun gjennomgikk kjønnsskifteoperasjon kjent som Bruce Jenner – som i sin tid ble selve personifiseringen av en alfahann etter å ha vunnet gullmedalje i det olympiske mesterskapet i tikamp i 1976.

I dag er hun mer kjent som far og stefar til Kardashian-søstrene Kendall, Kylie, Kim, Khloe og Kourtney etter sitt ekteskap med hele verdens momager (mamma-manager), Kris Jenner. Sammen har de i en årrekke utgjort tidenes reality-suksess «Keeping up with the Kardashians».

Lekkasjer fra boken har gitt et inntrykk av at boken i all hovedsak er et bittert ukeblad-pamflett mot ekskona. Det er den ikke. Det er historien om Jenners desperate kamp mot indre kjønnsdemoner.

Når hun forklarer hvordan hun som ung mann holder seg i live ved å stimulere sin kvinnelige side gjennom å gå i BH-er og små kvinnetruser under herredressene, surrer magen inn i plastfolie for smalere midje og bruker lynlim (!) rundt hodepartiet som ansiktsløftning for å føle seg ladylike, er det akkurat så selvutleverende, merkelig og sårt som det skal være. Det er også befriende når hun beskriver skammen i hvordan hun som mann ble tatt på fersken av sine tre ekskoner i å stjele undertøyet deres for eget bruk.

Noen ganger slår det meg at boken like gjerne burde vært utgitt som sakprosa i stedet for en svulstig kjendisbiografi. For den er såpass lesset med statistikk, informasjon og historie rundt homo- og transbevegelsen at dette nærmest er for en håndbok i kjønnsidentitetsforstyrrelse å regne.

Boken er på sitt mest interessante når Caitlyn analyserer kjønn, klasse og popkultur. Jenner skriver selv at hun er smertelig klar over at hun med sine millioner på bankkontoen og fortid som suksessfull hvit mann ikke er den jevne representanten for en transkvinne. Hun sier at verden trenger mer synlighet for alle – bortsett fra det hun selv en gang var: Rike, hvite menn.

Hun er god når hun drøfter det paradoksale rundt at store deler av trans- og homobevegelsen nærmest har hugget hånden av henne på grunn av hennes privilegerte ståsted – samtidig som hele bevegelsens kjerne ligger nettopp i det å båssette andre på bakgrunn av ytre forventninger. Hennes uttalelser rundt sin republikanske sympati og tidligere skepsis til homoekteskap, forklares også godt (heldigvis).

Jenner har også en imponerende selvinnsikt når hun beskriver hvorfor hun jåler tilværelsen til med designerklær, sminke og høye hæler i så stor grad. Hun mener at nettopp på grunn av hennes «stelte utseende» blir hun som «tidligere mann» lettere å svelge for allmennheten. Og slik får hun i større grad være med på å spre informasjon om trans- og homobevegelsen.

Det føles merkelig rørende når hun skriver følgende om det å vise verden at hun er Caitlyn og ikke Bruce: «Det beste rådet kommer fra Kim: Du må se knallbra ut». Dermed gjør hun for første gang den kardashianske selvopptattheten politisk. Det er godt gjort.

Oversettelsen av boken fungerer greit, men grenser til tider til det parodiske med platte direkteoversettinger. (Les: «Jeg gikk tilbake til hotellrommet og kledde meg fullstendig om til den kvinnen som bor inne i meg»). For ikke å glemme tittel-oversettelsen «Mitt hemmelige liv».

Det får så være. Boken er uansett god i sitt format, og på det aller beste er den dypt rørende, original og viktig.