Vurderer å gi Brende karantene

Utenriksminister Børge Brende (51) kan få opptil et halvt års karantene før han tiltrer som president i World Economic Forum i Sveits.

– Prosessen med karanteneutvalget er igangsatt. Utenriksminister Brende vil følge den beslutningen utvalget kommer frem til, sier pressetalsperson Guri Solberg i Utenriksdepartementet til VG.

Hvis karanteneutvalget mener det er fare for inhabilitet, – at det kan skade hensynet til statsmaktens anseelse eller gi ny arbeidsgiver spesielle fordeler av at han har vært statsråd, så kan Brende få karantene.

Kan skjære klar



Men Børge Brende kan også skjære klar av en flere måneder lang karantene.

I en lignende sak i karanteneutvalget fra desember 2013, så ble tidligere utenriksminister Espen Barth Eide ikke ilagt hverken karantene eller saksforbud da han fikk jobb som Managing Director i World Economic Forum i Genève, samme organisasjon som Brende nå skal jobbe for.

PÅ TOPPEN AV TRAPPEN: Espen Barth Eide avbildet da han var direktør i Verdens økonomiske forum under vintersamlingen i Davos i 2015. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Barth Eide, som nå er nyvalgt stortingsrepresentant for Ap, mener Børge Brende er rett person for den nye stillingen som president i WEF.

I praksis får trønderen en overordnet stilling som administrerende direktør mellom adm.direktør-kollegiet og stifter/styreleder Klaus Schwab i organisasjonen som er mest kjent for sine årlige samlinger for mange av verdens rikeste og mektigste ledere i vintermetropolen Davos i januar.

Endret ledelse



– I min tid hadde vi en diskusjon blant direktørene om strukturen i organisasjonen, og det har i flere år vært snakket om en ny, overordnet lederstilling – en daglig leder plassert mellom Klaus Schwab og direktør-kollegiet. Der er Børge Brende, som kjenner organisasjonen godt fra før, et klokt valg, sier Espen Barth Eide til VG.

– Hvorfor?

– Han representerer en unik kombinasjon av mange ting. Han får videreført sitt arbeid med mange av de samme oppgavene og internasjonale spørsmålene han har jobbet med som utenriksminister; globalisering, teknologisk endring, klima, utviklingsspørsmål, ulikhet og fattigdomsbekjempelse. Offentlig-privat samarbeid om disse målene er svært viktig, mener Barth Eide.

Også WEF er innstilt på å følge en eventuell karantene-beslutning for den avtroppende utenriksministeren i Solberg-regjeringen.

Hemmelig årslønn



– Vi er kjent med norske karantene-vurderinger, og er forberedt på å etterkomme en beslutning om dette, sier leder for WEFs Public and social engagement, Adrian Monck til VG.

Hverken han eller Espen Barth Eide vil svare konkret på hvilken årslønn toppledelsen blir begunstiget med i organisasjonen som har økonomisk ulikhet på dagsorden.

– Du nevnte kampen mot ulikheter, Barth Eide. Hvordan lønnes en president i WEF?

– Jeg kjenner ikke til hvilke betingelser Brende får. Men han vil gå en del opp i lønn. Jeg tror nok likevel ikke han tar en slik jobb for pengenes skyld. Dette er en stor global organisasjon med 650 ansatte, svarer Barth Eide. Selv har han bakgrunn både som forsvarsminister, utenriksminister, fredsmegler for FN på Kypros og altså direktør i WEF.

VG kjenner til at ansatte i lederstillinger i WEF skriver under på en erklæring om at lønnsbetingelser ikke skal oppgis.

Tjente 4 mill. i 2011



Både norsk UD og WEFs leder for organisasjonens Public and social engagement, Adrian Monck, svarer at lønn og kompensasjon tar utgangspunkt i lønnsbetingelsene for ledere for sammenlignbare internasjonale organisasjoner, blant annet Bretton Woods.

Brende har tidligere jobbet i WEF i to perioder. Allerede for seks år siden – i 2011 hadde han en årsinntekt på nær 4 millioner kroner i året som en av flere direktører i organisasjonen. Som president i WEF fra 2017/2018 kan nok Brende plusse på atskillige euro og noen flere millioner kroner på årsgasjen.

Som ansatt i Forum vil Brende betale full skatt til Sveits. Endelige betingelser vil først forhandles og avtales etter at Brende har gått av som utenriksminister, ifølge Utenriksdepartementets kommunikasjonsavdeling.

Utenriksminister Børge Brende har nå en årslønn på 1,3 millioner kroner, mens statsminister-lønnen er på 1,6 millioner. Som stortingsrepresentant vil tidligere WEF-direktør Espen Barth Eide tjene 928.602 kroner i året.

– World Economic Forum har gått inn i en ny fase, noe som gjenspeiles av det økte behovet for samarbeid mellom regjeringer, næringsliv og det sivile samfunn for å takle de mange utfordringene vi står overfor. Børge Brende har leder- og politisk erfaring som gir økte muligheter for internasjonalt samarbeid, skriver WEF-gründer Hans Schwab i en pressemelding.