Blomster forsvunnet fra grav: – Et fryktelig og simpelt tyveri

Da Bjarne Aasen (75) skulle stelle sin avdøde kones grav var blomstene borte. Det meldes om tyveri ved flere kirkegårder.

– Jeg opplever det som et fryktelig og simpelt tyveri. Jeg synes det er veldig sårende, sier Bjarne Aasen (75) fra Stange.

Nylig opplevde han at noen har vært på graven til hans avdøde kone, hvor de har forsynt seg av de japanske myrtene han har plantet der.

– Jeg skulle til kirkegården for å vanne ved graven, og da var tre av blomstene borte. Det var bare et hull i bakken. Jeg trodde nesten ikke mine egne øyne, sier han.

Nappet kun de hvite



Aasen forteller at han har bodd i Stange kommune så godt som hele sitt liv. Siden hans kone døde for tre år siden, har han tatt turen fra aldersboligen til kirkegården minst en gang i uken.

Se dette: Første homofile par gift i kirken

– Jeg setter min ære i å holde graven i orden. Noe slikt har jeg aldri opplevd før, jeg trodde blomstene skulle få stå i fred på kirkegården, sier han.

Han har ingen idé om hva tyvene ville bruke blomstene til, men sier at de var tatt opp med rota og etter alt å dømme fjernet fra kirkegården. Han la også merke til at tyven hadde sett seg ut en spesiell farge.

Har lett overalt: Jesus har forsvunnet fra Sarons dal

– De har tatt kun de hvite, så det sto tre røde igjen, sier Aasen, som dro for å kjøpe nye blomster på dagen.

OPPTIL FLERE: Etter at Stangeavisa la artikkelen om tyverier på Stange kirke (bildet) på Facebook, meldte flere at de har opplevd det samme ved to andre kirkegårder i kommunen. Foto: Lars Kristian Seierstad, Stangeavisa

– Ekstra sårt



Det var Stangeavisa som først omtalte saken. Da avisen la ut saken på Facebook i forrige uke, avslørte kommentarfeltet at flere har opplevd lignende hendelser på andre kirkegårder i Stange kommune.

– Dette er forkastelig. En ting er at det er tyveri, men det blir ekstra følelsesladet og sårt når tyveriet skjer fra en grav, sier Leif Jørn Hvidsten, domprost i Hamar domprosti.

Les også: Nevøens grav skjendet

Hamar domprosti omfatter Hamar, Løten og Stange kommune. Hvidsten har ikke fått innrapportert noen andre blomstertyverier fra kirkegårdene i området, men domprosten bruker anledningen til å fordømme tyveriene på det sterkeste.

– Når man går til en grav for å markere minner og sorg, er det ekstra vondt at man blir rammet i sin sorg og at den blir forsterket, sier han.

Stjeler til «egen» grav



Men tilfellene i Stange er ikke unike. En telefonrunde VG tar, viser at gravtyveri skjer fra tid til annen. Og noen ganger er tyvene av det frekke slaget.

– Ved noen tilfeller har jeg fått telefoner fra folk som har blitt frastjålet blomster, for så å finne de igjen på en grav litt lenger borte. Det er sårende og veldig stygt gjort, sier konstituert direktør ved Gravferdsetaten i Oslo kommune, Stein Olav Hohle.

Husker du?: Naken prest jager rype i myr

Han presiserer at det er rundt 80.000 graver i Oslo, og at det er ikke er snakk om et stort omfang av tyverier. Samtidig kan det være mørketall, da ikke alle melder fra.

– Vi har ikke konkrete tall på dette, men vi får vite om mindre enn 20 hvert år. Men det er jo uansett ikke noe gravferdsetaten kan gjøre noe med, sier han.

Plukket i plastsekker

Også i Bergen opplever de at blomster forsvinner fra gravplasser.

– Vi får meldinger om at blomster blir stjålet hvert år. Ikke mange, men noen, sier Anne Bjordal Jønsson, leder for Gravplassmyndighetene i Bergen.

Hun sier at hun ikke har registret denne typen tyverier den siste tiden. Men i perioder kan også denne formen for kriminalitet blomstre opp.

– For noen år siden fikk vi rapporter om at en gruppe personer skal ha samlet blomster i svarte søppelsekker, for så å selge de på Torgallmenningen, sier Jønsson.

Hun opplyser at det sjelden er gravplassmyndighetens ansvar å anmelde tyveri eller hærverk på gravene, med mindre det skjer i større omfang. Dermed er det fester av graven som må avgjøre om forholdet skal anmeldes.

– Vi har erfaring med at det brukes stadig mer penger på gravstedene, gjerne i form av solcelledrevne lykter og lignende. Jo mer det koster, jo mer fristende vil det nok være å forsyne seg. Det er uansett sjeldent snakk om store verdier, men det er så utrolig sårt for den det skjer, sier Jønsson.