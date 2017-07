Ble nektet adgang med førerhund på Brimi Fjellstugu

Det som skulle være en hyggelig avslutning på fjellturen, endte med tårer for svaksynte Ingun Myhrvold (56).

Ingun Myhrvold (56) og mannen Knut Myhrvold (62) hadde vært på årets fjelltur og skulle nyte den siste kvelden på Brimi Fjellstugu ved Vågå i Jotunheimen, med god mat og gode venner på søndag.

Men der ventet en opplevelse familien gjerne skulle vært foruten.

Myhrvold har nemlig sterkt nedsatt syn og er avhengig av førerhund i hverdagen. Hunden er alltid med, det samme er dokumentasjonen der det blant annet blir henvist til norsk lov om at førerhunden har rett til å være med henne.

Men det ble ikke godtatt av innehaveren ved den populære fjellstuen.

Ifølge Myhrvold forklarte innehaveren at de måtte forstå at de ikke kunne ha med seg hund inn i restauranten. For han hadde nemlig flere ganger fått kjeft av andre gjester for dette.

– Kona mi prøvde febrilsk å forklare at hun var der med en arbeidende førerhund og at han ikke kunne nekte den adgang. Da sa han at vi burde kommet til resepsjonen selv og spurt om det var greit, forklarer Knut Myhrvold til VG

Ingun Myhrvold sier til VG at hun bare ønsker de samme rettighetene som alle andre mennesker, og at hun følte seg dårlig behandlet ved fjellstuen.

– Når jeg møter på sånne hindringer blir jeg bare så utrolig lei meg. Det gjør at jeg kanskje ikke oppsøker et spisested en annen gang, og blir enda mer isolert, sier hun.

Med opplevelser som dette er hun redd at hun selv og andre i samme situasjon skal bli sittende hjemme istedenfor å oppsøke sosiale situasjoner.

– Jeg begynte å gråte og sa at jeg ikke ville være der lenger, sier hun.

Delte opplevelsen på Facebook



Familien valgte i ettertid å sende en e-post til fjellstuen i håp om å få en skikkelig unnskyldning. De fikk svar, men fikk ikke den unnskyldningen de hadde håpet på.

Det resulterte i at Ingun Myhrvold selv la ut et innlegg på sin private Facebook-side der hun forklarte hva som hadde skjedd. I skrivende stund har innlegget blitt delt over 600 ganger og har flere hundre kommentarer.

VG har vært i kontakt med Vegard Brimi, som eier fjellstuen. Han forteller at han først la merke til at hunden var på vei inn i restauranten, og at han ikke så at det var en førerhund før han hadde gått bort til følget.

– Hun forklarte meg at hun var svaksynt og tok frem plastkortet som beviste det. Det er viktig for meg å få frem at jeg aldri har nektet henne adgang, kun hunden, sier Brimi til VG.

Brimi legger til at han har hatt flere dårlige erfaringer der andre gjester har blitt sinte fordi dyr har fått adgang i restauranten.

Den folkekjære kokken Arne Brimi arrangerer blant annet matkurs i samarbeid med Brimi Fjellstugu.

– Jeg kan ikke særlig mye om hvilke rettigheter hun har eller hvirke paragrafer som gjelder, mitt poeng er at damen aldri ble nektet adgang, det er hunden jeg ikke vil ha i restauranten, sier han og legger til at han har beklaget på Facebook og invitert dem tilbake.

– Hva vil du gjøre hvis en slik situasjon dukker opp igjen?

– Hvis jeg finner en egnet plass i lokalet kan vi sikkert tilpasse dette i fremtiden. Jeg pleier ikke å avvise noen, sier han.

Blindeforbundet reagerer



TRIST: Mia Jacobsen i blindeforbundet synes det er trist at spisesteder ikke kjenner lovgivningen. Foto: NORGES BLINDEFORBUND

Mia Jacobsen er informasjonssjef i Norges Blindeforbund. Hun forklarer at det er ved Myhrvolds rett å ta med seg hunden inn i en restaurant.

– Man kan ikke ha med hunden der det tilberedes mat. Altså kunne hun ikke ha tatt den med inn på kjøkkenet, men det er vel uansett ikke aktuelt hverken med eller uten hund. Men at hun får ta den med på restauranten er ved hennes fulle rett, sier hun til VG og henviser til forskrift om næringsmiddelhygiene.

Ifølge Jacobsen hører blindeforbundet ofte om slike hendelser.

– Det er fortvilende at personer som har behov for førerhund blir nektet adgang til slike steder. Jeg synes det er utrolig at serveringsstedene ikke har fått med seg lovverket, sier hun.