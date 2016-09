Ble kalt «skitten homo-elsker hore» etter støtte-innlegg til homofile muslimer

Da Maryam Trine Skogen skrev et innlegg for å støtte homofile muslimer, tikket det inn en kraftsalve av de sjeldne på mobiltelefonen hennes.

«Vennligst ikke kall deg muslim. Du er ikke annet enn en mentalt forstyrret og ustabilt ludder som gjør zina med en skitten vantro», står det i en av meldingene Skogen har fått.

De sjikanerende meldingene er fra samme nummer som sendte Abid Raja hat-SMS-er etter at han uttalte seg i nikab-debatten i forrige uke. NRK skriver i kveld at nummeret tilhører den kjente islamisten Mohyeldeen Mohammad.

Skjermdump: Privat

Skogen skrev en kronikk i VG tidligere i september, der hun gir støtte til homofile muslimer. Det var etter noen dager at meldingene tikket inn.

– Jeg la det ut på Facebook for å vise hva slags meldinger jeg kan motta, som en person som er i den offentlige debatten. Jeg fikk tips om at det kunne være Mohammad, sier hun til VG.

– Regner med at PST vet hva han gjør



Senere fikk hun telefon fra NRK som opplyste at det var den kjente islamisten som var avsender av meldingene.

– På den ene måten synes jeg det er ekkelt. På den andre siden tenker jeg at politiet har kontroll på ham, og jeg regner med at PST vet alt hva han gjør til enhver tid, sier hun.

Anmeldt av Raja

VG har sett nummeret som meldingene både til Raja og Skogen er sendt fra. Nummeret meldingene er sendt fra, er tidligere brukt av Mohyeldeen Mohammad.

Mohammad har tidligere i dag bekreftet til NRK at det var ham som sendte hatmeldinger til stortingsrepresentant Abid Raja denne helgen. Rajas advokat Olle Nohlin bekreftet til VG mandag at Mohammad vil anmeldes for brudd på straffelovens paragrafer §267 og §115.

ANMELDT AV RAJA: Mohyeldeen Mohammad. Foto: Terje Bringedal , VG

– Den første går på krenkelse av privatlivets fred, mens sistnevnte er mer alvorlig. Den ombefatter angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, og gjelder de som ved bruk av makt og trusler volder fare eller hindrer virksomheten til blant andre stortingsrepresentanter, sier Nohlin.

Skogen har ikke tenkt å anmelde saken per nå.

– Det er jo ikke noen konkrete trusler. Men dersom politiet mener det er hensiktsmessig at jeg anmelder, eksempelvis fordi de vil samle data på ham så har jeg ikke noe imot å gjøre det, sier Skogen.

Mohammad har ikke besvart VGs henvendelser mandag kveld. Mohammads advokat John Christian Elden skriver i tekstmelding til VG at han foreløpig ikke er kjent med SMS-ene.

Kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil ikke kommentere om de gjør noe i SMS-saken.

– Det verken kan eller ønsker jeg å gå inn på. Jeg kan ikke si mer enn at jeg er kjent med meldingene, sier Hugubakken til VG.