Bjørn Maaseide gir seg som leder i Sats Elixia

Den tidligere volleyballproffen Bjørn Maaseide trekker seg som sjef for Sats Elixia i Norge.

Det bekrefter Maaseide selv overfor VG.

– Det stemmer at jeg går av som leder av Sats Elixia Norge. Formelt trer jeg av 1. mai. Så bruker jeg litt av mai og juni til å reise rundt til sentrene for å takke for meg. Jeg trer opp i styret i Sats Elixia igjen, og beholder 7,5 prosent eierandel, sier Maaseide.

Den tidligere volleyballproffen var styremedlem i Sats Elixia frem til han tok over som norgessjef i starten av 2015.

Krevende pendling



Han begrunner avgangen med arbeidsmengden og belastningen det har vært å pendle mellom hjembyen Stavanger og hovedkontoret i Nydalen de siste 25 månedene.

– Utfordringen har vært å ha elleve mann som rapporterer til deg i Nydaln når du selv bor i Stavanger. Det å stå opp 0540 for å reise på jobb gjør at 25 måneder er ganske lang tid, sier Maasiede, før han legger til:

– Jeg føler vi har kommet et godt stykke med Sats Elixia, og at mye av den jobben jeg ble satt inn for å lede oss gjennom, nå er gjort. Det har vært en fantastisk gjeng å lede for min del.

Handlet om timing



Maaseide trekker samtidig frem at Sats Elixia har gått fra 146. til 56.-plass på Norsk Kundebarometer over kundetilfredshet.

– Det passer jo aldri å gi seg, men dette går også litt på timing i organisasjonen. Det er stille frem mot sommeren, og for treningsbransjen er august et nytt januar. Så når man skal tre ned så er det kanskje nå eller våren 2018.

Konsernsjef Olav Thorstad tar over for Maaseide den 1. mai.

– Bjørn har vært en samlende leder som har gjort at vi har kommet oss gjennom en tøff fusjonsprosess sammen og står sterkt rustet med en felles kultur, klar for å løse de utfordringer som står foran oss. Jeg vil takke ham for innsatsen og ser frem til å fortsette samarbeidet i styresammenheng, sier Olav Thorstad, konsernsjef i SATS ELIXIA og Health & Fitness Nordic Group AS, i en pressemelding.