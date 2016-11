Bjarne Håkon Hanssen åpner for politisk comeback

Bjarne Håkon (54) Hanssen synes kommunereformen går for sakte. Lysten til å ta grep selv kan lokke ham tilbake til regjeringen, dersom Jonas Gahr Støre blir statsminister etter høstens valg.

Det kommer frem i en samtale med politisk redaktør Hanne Skartveit i hennes siste podkast.

Bjarne Håkon Hanssen har brukt mer enn 30 år av sitt liv på politikk. Fra den spede starten i AUF som 15-åring, til tre ulike statsrådsposter under Stoltenberg: Landbruksminister (2000-2001), arbeids- og inkluderingsminister (2005–2008) og helseminister (2008-2009).

I 2009 var det brått stopp, da han gikk inn i PR-bransjen. Først som partner i byrået First House, og fra i år som styreleder og medeier i Kruse Larsen.

Men i podkasten avslører han at han ikke nødvendigvis er helt ferdig med politikken.

KOLLEGAER: Bjarne Håkon Hanssen (th) og Jan-Erik Larsen i PR-byrået Kruse Larsen. Foto: Krister Sørbø , VG

Om kommunereformen: – Bare tull



– Hva sier du hvis Jonas Gahr Støre blir statsminister etter høstens valg 2017 og ringer deg?



– Jeg aldri hatt behov for å låse døren og gjemme nøkkelen et sted hvor det er helt umulig å finne den igjen. Men jeg tror at sjansen for at du finner meg i en statsrådsstol igjen er veldig liten. Sjansen for at skulle si ja, hvis jeg mot formodning skulle få et slikt spørsmål, er veldig liten. Men det finnes noen utfordringer der.

– Hvilke da?

– Ja, for eksempel kommunestrukturen. Jeg mener at den er helt feil. Her burde regjering og storting ha fastsatt en kommunestruktur.

OSLO. 20100802. Tidligere helseminister, og nå PR-rådgiver Bjarne Håkon Hanssen i First Hous. Her deler han leilighet med Jan -Erik Larsen. FOTO: MARKUS AARSTAD / VG Foto: Markus Aarstad , VG

– Bør det være tvang?

– Ja. Helt åpenbart. Det blir bare tull, det som skjer nå.

– Hvorfor har Arbeiderpartiet plutselig gått bort fra det, og blitt helt freestyle anarkistisk?

– Nei det er jo for det første ikke sikkert at de er enige med meg. At de mener det er riktig det som nå skjer nå. Det er jo absolutt lov for Arbeiderpartiet å være uenige med Hanssen. Og omvendt. Og for det andre: Dette er et rollespill mellom opposisjon og posisjon. Opposisjonen har jo ingen interesse av å hjelpe Jan Tore Sanner til å lykkes med denne reformen.

– Men i denne sammenheng – hvis de hadde hjulpet til – ville kommunekartet vært klart til de eventuelt tok over i 2017?

– Jeg er uenig med dem. Men jeg også uenig med regjeringen i den forstand at jeg synes de også er feige.

– At alle er «chicken»? Alle er kyllinger?

– Ja, her skulle vi gjort som i 1968 eller når det nå var.

Schei-kommisjonen: På 1960-talet ble antall kommuner i Norge redusert fra 744 til 454 etter anbefaling fra den regjeringsoppnevnte Schei-kommisjonen. Siden den gang har antallet hold seg ganske stabilt. I dag er det 428 kommuner.

– Schei-kommisjonen?

– Ja, Schei-kommisjonen og hele den greia på 60-tallet. Hvis det hadde blitt mulig å få igjennom noe sånt.

– Da tar du jobben?

– Ja, da tar jeg jobben!

– Hører du det Jonas Gahr Støre? Da tar han jobben!

VED KONGENS BORD: Regjeringen Stoltenberg 2007. Hanssen nummer seks fra høyre etter Kong Harald. Foto: Bjørn Sigurdsøn , NTB scanpix

Gjennomslagskraft

I podkasten kommer det tydelig frem at Bjarne Håkon Hanssen savner gjennomslagskraften han hadde som statsråd.

Når Hanne Skartveit spør hva han savner mest fra politikken, svarer han:

– Livet i regjering! Politikk er jo så mye. Jeg har vært med siden AUF-tiden, som 15-åring. Det er veldig mye fritidsarbeid, sene kvelder, lange helger og så videre. Men når du har gått gradene som meg, så har du fått gleden av bokstavelig talt å sitte ved kongens bord.

Det å lede et departement, det å ha noen politiske prosjekter på hjertet som du tenker å gjennomføre, og ha den fagekspertisen som departementet innehar til å hjelpe deg – de står jo på som bare juling fra morgen til kveld for at du skal få til det du har tenkt – det er en stor følelse. Det er en fantastisk følelse.

– Og hva savner du slett ikke?

– Jeg synes mange av debattene er fordummende

– Man vet hva folk skal si?

– Man vet akkurat hva folk skal si, og folk vet akkurat hva jeg skal si, og det fører i veldig liten grad Norge fremover.

Gått ut over familielivet

Når Hanne Skartveit spør sitt faste spørsmål «Hva skal bli historien om deg? Bjarne Håkon Hanssen, det var han som …»

– Var med på lage den nye folketrygden! sier han.

– Hvis det blir ettermælet, da blir jeg stolt.

Selv om Bjarne Håkon Hanssen har fått utrettet mye, har livet som toppolitiker også hatt sin pris. Da han sluttet i politikken i 2009, ga han beskjed til Jens Stoltenberg om at det var av sterke personlige grunner.

– En ting var at jeg ikke ville mer. Men i tillegg var jeg oppe i en vanskelig situasjon på hjemmebane. Jeg ble jo skilt oppi det hele. Og det å skille seg når man er i en statsrådsposisjon gjør det ikke lettere i alle fall. Jeg måtte rydde litt opp i livet mitt.

Har det bra i dag

– Nå er du lykkelig gift, har hus i Levanger. Når vi sitter her og snakker har du bryllupsdag, forlovelsesdag og bursdag. Gratulerer. Livet er ikke så galt?

– Nei, livet er faktisk ganske bra

– Det ser jeg.

– Jeg har det fantastisk og hyggelig samme med Mette. Det går bra med ungene. Jeg trives på jobben, synes det er artig å være tilbake og jobbe sammen med Jan Erik. Vi holder på å bygge opp et nytt selskap i lag. Det var morsomt med First House, men nå er vi i gang med noe nytt igjen.