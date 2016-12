Bispemøtet ber Solberg drøye asylreturer til over jul

I et brev til statsminister Erna Solberg (H) ber norske biskoper om at regjeringen innstiller retur av flyktninger og asylsøkere til over jul.

Bispemøtet ber også om at myndighetene vurderer dagens returpraksis på nytt.

– Vi får nå stadig skildringer fra lokalsamfunn og menigheter som er rystet over hvordan unge asylsøkere vekkes på nattetid, legges i håndjern, interneres uten å kunne ta farvel med noen, de får så beskjed om endelig avslag og at de skal returneres raskt, heter det i brevet til statsministeren.

– Advokatforeningen har påpekt at loven brytes i iveren etter å nå politiske mål. Ansatte på mottak forteller at redselen for tvangsretur, selvskading og rømning har fått nytt omfang. Barneombudet og UDI advarer dessuten mot den nye praksisen at enslige mindreårige ikke får mulighet til å bosettes, men må bli værende i mottak over lang tid, heter det videre.

Markering for flyktninger i 18 byer

I 18 norske byer tente tusenvis av demonstranter lys og fakler i protest mot regjeringens asyl- og flyktningpolitikk.

I Oslo marsjerte mellom 3.000 og 4.000 mennesker opp Karl Johan og samlet seg foran Stortinget. Det var langt flere enn arrangørene på forhånd hadde turt å håpe på.

– Vi protesterer mot alle innstrammingene som har skjedd det siste året. Vårt krav er at Norge skal ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt, sier biskop emeritus Tor Berger Jørgensen, som har sittet i arrangementskomiteen, til NTB.

STØTTEMARKERING: Mange mennesker samlet seg til et lyshav foran Stortinget i Oslo i forbindelse med markeringen «Tusen lys for mennesker på flukt» onsdag ettermiddag. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

I alt 40 organisasjoner, politiske partier og ungdomspartier har stilt seg bak markeringen «Tusen lys for mennesker på flukt».

Samtidig nådde krisen i Aleppo i Syria nådde et nytt sørgelig bunnpunkt onsdag, noe som ble markert med ett minutts stillhet foran Stortinget.

