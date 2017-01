Biskop Kvarme går av på grunn av sykdom

Ole Christian Kvarme (68) går av som biskop i Oslo.

Ifølge NRK skyldes avgangen at han har pådratt seg en øyesykdom.

Han har vært den øverste kirkelige lederen siden 2005, etter først å ha vært biskop i Borg. Siste arbeidsdag blir 30. september.

Kvarme overtok etter den folkelige biskopen Gunnar Stålsett, som var tilhørte den mest liberale delen av Den norske kirke.

Fra første stund var Kvarme kontroversiell. Grunnen var at han hadde støttet et vedtak om at homofile prester som bodde sammen med noen ikke kunne ansettes i kirken.

Han ble dermed beskyldt for å tilhøre de konservative kirken som overkjørte flertallet av statskirkens medlemmer i homofili-spørsmålet.