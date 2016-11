Engelske eksperter gjennomgår bilder i Tengs-saken

Flere hundre bilder av skadene på Birgitte Tengs er oversendt til patologer i England for å få en analyse av skadebildet.

Initiativet kommer fra fetteren og en privatetterforsker, og ifølge NRK er rapporten fra England ventet om kort tid.

Det er også rapporten fra Cold Case-gruppen til Kripos, som har hatt drapet på Birgitte Tengs (17) som sin første sak.

Saken har vært gjennomgått siden februar, og rapporten er ventet i løpet av de to neste ukene.

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept noen få hundre meter fra hjemmet sitt på Karmøy i mai 1995. Fetteren ble først dømt, men senere frikjent. Han har flere ganger forsøkt å få saken gjenopptatt uten hell.

For to uker siden ble det kjent at Kripos sjekker Tina-saken på Jæren mot Tengs-saken. Politiet har fått et tips om en navngitt mann som drapsmann i begge sakene.

Tina Jørgensen forsvant i september 2000 og ble funnet drept i en dreneringskum på Jæren en måned senere.

Gjennom seks episoder har VG gjennomgått Tengs-saken i serien «Uløst», som nylig vant prisen for årets podkast. I januar ble det også klart at det skal lages film om drapsgåten.