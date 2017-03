Birgit ble nektet å amme på Hotel Continental

Da Birgit Nielsen Scholtholt (38) diskret forsøkte å gi sin ti dager gamle datter mat i lobbycafeen på Hotel Continental, fikk hun beskjed om at det er ulovlig. Nå legger hotelldirektøren seg flat.

Birgit Nielsen Scholtholt og ektemannen Dirk har svigerforeldrene på besøk fra Tyskland denne helgen, som er her for å besøke sitt barnebarn Julia som kom til verden for ti dager siden.

Birgit møtte svigerforeldrene i lobbyen på Hotel Continental, hvor de bor under Oslo-besøket, og skulle ta en kopp kaffe i lobbycafeen Dagligstuen. Så langt kom ikke.

Følte seg ydmyket



– Først fikk vi beskjed om at barnevogner ikke var lovlig. Det er jo helt greit, så jeg flyttet den ut. Da jeg på diskret vis forsøkte å amme - jeg hadde ammesjal som dekket til brystene - fikk jeg beskjed om at det ikke var lov til å amme der, og at det finnes et ammerom i annen etasje, forteller 38-åringen til VG.

– Det er bra de har et ammerom, men det tenker jeg er et alternativ for de som ønsker å være alene. Hva om jeg hadde bestilt mat, skulle jeg blitt henvist til annen etasje da også?

Hun opplevde episoden som svært ydmykende, og forlot restauranten i tårer. Sammen med svigerforeldrene gikk hun til deres hotellrom for å amme.

– En ti dager gammel baby trenger mat hele tiden, og jeg er veldig bevisst på å ikke plage omgivelsene. Jeg hadde ammesjal og tenkte å gjøre det hele veldig diskret. Det var sjokkerende, og ydmykende å bli behandlet på denne måten.

Hotellet beklager



Hotelldirektør Elisabeth Brochmann beklager episoden, og sier det hele er basert på en misforståelse.

Det er nemlig lov å amme på Hotel Continental.

– Vår policy er at amming er tillatt så lenge det gjøres på en diskret måte. Jeg har snakket med servitøren, som er oppriktig lei seg, det er jeg også. Her har det skjedd en feil, sier hun.

– Vi beklager veldig overfor paret, og overfor svigerforeldrene som er våre gjester. Jeg skal selv kontakte dem personlig, sier hotelldirektør Elisabeth Brochman, som bekrefter at det finnes et ammerom i annen etasje for den som ønsker å amme i fred.