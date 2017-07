Her endte den ville politijakten på Atlanterhavsveien

Torsdag ettermiddag la politiet på hjul etter en farlig bilist som nektet å stoppe for kontroll.

Sjåføren, en mann i 50-årene, er en kjenning av politiet fra Nordmøre, og er nå pågrepet av mistenkt for kjøring i påvirket tilstand, skriver Romsdals budstikke som først omtalte saken.

Jakten pågikk gjennom Fræna og videre mot Vevang, før den endte i en kollisjon med en bobil på Atlanterhavsveien.

I bobilen satt to turister fra Sørlandet, og alle de tre involverte er sendt til sjekk på sykehus. Det skal tilsynelatende ha gått bra med alle involverte.

– Det er veldig heldig, dette kunne gått mye verre, sier operasjonsleder Siri Engdahl i Møre og Romsdal politidistrikt til avisen.

Én times jakt

Politiet fikk mistanke om at sjåføren kunne være påvirket etter at han nektet å stoppe for politiet under en kontroll på Fræna. Mannen i 50-årene skal ha flyktet fra politiet i stor fart, og biljakten pågikk i litt over en time, før den endte på Atlanterhavsveien.

Flere vitner forteller at sjåføren kjørte i en voldsom fart på flukt fra politiet, og at det iløpet av ferden oppstod flere farlige situasjoner.

Et vitne forteller at politiet ved en anledning nesten klarte å stoppe mannen, men at han klarte å komme seg vekk, og kom kjørende i retning Fevang i ekstremfart med to politibiler etter seg.

– Det er 50-sone på stedet, men jeg er sikker på at han kjørte u 150, forteller vitnet til Romsdals budstikke.

Ungene hans skal ha lekt ute i hagen, og måtte hentes inn i frykt for at det skulle skje en ulykke.

– Jeg kan ikke kommentere hvor stor fart bilen har hatt, sier operasjonsleder Engdahl.

Ulykken fører ikke til stenging av Atlanterhavsveien, og politiet dirigerer trafikken på stedet.