Familiebilen til Jared Broch Weggersen ble sporløst borte mens den stod på verksted for klargjøring til sommerferie. Nå frykter familien at hele Legoland-turen ryker.

Helgen startet dårlig for Jared Broch Weggersen og hans familie.

– Jeg leverte bilen forrige søndag, puttet nøkkelen i nøkkelboksen som avtalt, og trodde alt var greit. Fredag får jeg telefon med spørsmål om jeg hadde hentet bilen, men det hadde jeg ikke, sier Weggersen til VG.

Bilen, av typen Volkswagen Multivan, har siden vært sporløst forsvunnet. Weggersen forteller at han ringte verkstedet allerede dagen etter at han parkerte bilen hos dem, og at de da bekreftet at den stod der.

– Da jeg kom på fredag, fikk jeg bare tilbake nøkkelen. Jeg fikk også plutselig beskjed om at de aldri hadde sett bilen der, selv om jeg hadde fått dette bekreftet tidligere i uken, sier firebarnsfaren.

Har lovet dusør

Bilen ble kjøpt privat i 2015 og omregistrert på Weggersen i 2016. Familien overtok bilen like før jul i fjor, men det var da fremdeles noen utbedringer som gjenstod før alt var i orden.

– Det var selgeren av bilen som ordnet plass på verkstedet, sier han.

SISTE BILDE: Dette bildet er tatt av bilen utenfor verkstedet da Jared Broch Weggersen leverte den søndag. Foto: Privat

Etter å ha fått tilbake nøklene, oppsøkte han politiet på Grønland for å anmelde forholdet. I politiets bekreftelse på det anmeldte forholdet, er gjerningsdatoen satt til søndag 14. mai.

– En sak for politiet

Weggersen forteller at han har ringt en rekke inntauingsfirmaer, sjekket bompasseringer og lyst ut en dusør på Facebook til den som finner eller har informasjon om bilen hans.

– Verden går jo rundt for alle andre, men den stopper litt opp for oss. Det er ingen spesiell bil, men det er familiebilen vår. Vi skal til Legoland om to uker, men nå kan det blir vanskelig, sier han.

Bilen stod parkert utenfor verkstedet Drop In Mega Auto. Der får VG opplyst at bilen skal ha blitt borte innen mandag morgen. Utover det ønsker de ikke å kommentere saken, og henviser til at det er en politisak.