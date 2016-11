Enken Elisabeth: Fire tunge år - tre menn siktet for bildrap i 2012

Det har vært fire tunge år for Elisabeth Sva (61) etter at ektemannen ble påkjørt 50 meter fra hjemmet deres på Skarnes i oktober 2012. Nå er tre menn siktet for uaktsomt bildrap eller medvirkning - etter at saken er gjenopptatt.

Halvor Johan Sva (64) døde da han ble påkjørt på fylkesvei 287 på Skarnes i Sør-Odal i Hedmark. Han skulle bare lufte hunden før en tur på elgjakt en grytidlig morgen i oktober 2012.

Bilen stakk fra stedet, og etter en tid ble to personer siktet. Saken ble imidlertid henlagt etter bevisets stilling.

I dag ble det kjent at saken er gjenopptatt. Tre menn, som alle skal ha vært i bilen, ifølge politiet, er siktet.

MISTET LIVET: Halvor Johan Sva. Foto: Privat

– Mitt ønske er at politiet kommer frem til et svar på hva som skjedde. Det har vært utrolig slitsomme og vanskelige fire år etter at Halvor Johan ble påkjørt, sier enken, Elisabeth Sva til VG.

Hun er veldig tilfreds med at politiet ikke har gitt opp arbeidet med saken.

– Politiet har vært utrolig flinke til å holde oss nærmeste orientert underveis, sier Sva.

Nye opplysninger

Politiet fikk tidligere i år nye opplysninger i saken, og statsadvokaten gjenopptok saken, meldte NRK tidlig fredag.

De to mennene er siktet på nytt, og i tillegg er en tredje mann som tidligere hadde status som vitne, nå siktet. Politiadvokat Bjørn Erik Pettersen sier nye opplysninger knytter den tredje mannen til bilen. Mannen nekter imidlertid for å ha noe med saken å gjøre.

Mener det var tre personer i bilen



Politiets teori gjennom etterforskningen er at det var tre personer i bilen som kjørte på avdøde Halvor Johan Sva, lørdag 20. oktober 2012 ca. kloken 06.30 om morgenen.

Mye av etterforskningsarbeidet går med til nye avhør og analyse av sakens dokumenter.

– Selv om man har gjennomført mye etterforskning i saken, så er det fortsatt mye arbeid som gjenstår, skriver politiadvoiat Bjørn Erik Pettersen i Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

– Vi ser på opplysningene som troverdige og kvalitativt gode. De to mennene ble siktet på nytt, og vi startet etterforskning mot en tredje mann som tidligere hadde status som vitne. Han er nå siktet, sier han til NRK.

– Sier han ikke var i bilen



Den ene siktede mener han kan forklare seg bort fra medvirkning.

– Han sier han ikke har vært i bilen, og mener han har en gyldig god forklaring på hva han gjorde den aktuelle natten, sier hans forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen.

Etterforskningen i 2012: Politiet lovet strafferabatt til den som meldte seg

En av de to andre siktede sier også gjennom sin advokat at han ikke er skyldig, mens advokaten til den andre som ble siktet på nytt, ikke har fått dokumenter fra politiet og derfor ikke vil kommentere saken.