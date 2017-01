Vegvesenet jakter farlige biler fra bilverksted etter bedrageri- og korrupsjonssiktelse

Bilforhandleren er fengslet for blant annet grov korrupsjon, bedrageri og dokumentfalsk. Nå mener Vegvesenet et ukjent antall biler som er reparert og solgt i Grimstad, er farlige på veien.

Sent i høst ble det funnet en bunke med falske salgsmeldinger i en gjenglemt konvolutt på en parkeringsplass utenfor Coop Prix på Birkenlund i Arendal.

Ikke lang tid etterpå, den 30. november, ble Olsen Bil i Grimstad slått konkurs. Så kontaktet en bostyrer politiet i Agder og sa at verdier og biler begynte å forsvinne fra konkursboet.

Begge hendelsene bidro til å rulle opp en stor sak mot eieren av bilforhandleren, og som kan vise seg å få konsekvenser for mange bileiere.

Den 1. desember ble mannen pågrepet, siktet for boundragelse.

– Siden har siktelsen blitt utvidet til å omhandle bedrageri, dokumentfalsk, heleri og grov korrupsjon, sier politiadvokat Geir Magne Søfteland i Agder politidistrikt til VG.

Falske salgsmeldinger



Han bekrefter også at en mannlig ansatt i Vegvesenet, Arendal trafikkstasjon, også er siktet i korrupsjonssaken.

Etter det Agderposten forstår, er det «mistanke om at det er produsert falske salgsmeldinger til vrak som forsikringsselskap har solgt som delebiler, og satt sammen eller reparert hos Olsen Bil».

Politiet skal også ha fått inn anmeldelser fra bilkjøpere som har funnet feil og mangler ved bilene de har kjøpt av forhandleren.

– Kjerneforretningen har vært å kjøpe opp storskadede eller kondemnerte biler fra forsikringsbransjen for enten å reparere dem og selge dem, eller bruke deler av vrakene. Mange av disse bilene burde aldri vært reparert, sier leder for krimenheten i Vegvesenet, Jon Molnes til VG.

Vegvesenet svært bekymret



Vegvesenet mener det er grunn til å tro at et stort antall biler som er omsatt gjennom Olsen Bil kan være direkte være trafikkfarlige. 3000 biler er solgt hos bedriften de siste ti årene.

– Bedriften har hatt manglende kompetanse eller ikke hatt det riktige verktøyet. Vi er svært bekymret for at mange trafikkfarlige biler er på veien. Det er uvanlig at vi går til det skrittet vi nå gjør, men vi vil kalle inn bilene vi mener er trafikkfarlige til kontroll av hensyn til den enkeltes sikkerhet, sier Molnes.

– Dette handler om trafikksikkerhet. En forbruker har kjøpt en bil i den tro at den har en godt sikkerhetsnivå. Alle forstår hva som kan være konsekvensen dersom den ikke er reparert slik den skal, sier han videre.

Statens vegvesen skriver i en pressemelding at de ser meget alvorlig på situasjonen, og at de vil kartlegge alle kjøretøy solgt av Olsen Bil AS og som tidligere har vært skadet.

Forsvarer: Erkjenner ikke straffskyld



I en pressemelding sier Forbrukerrådets direktør Randi Flesland at hun håper det vil bli lettere å sjekke viktig informasjon om en bil du vurderer å kjøpe:

– I dag kan vi sjekke om en bil har vært til EU-kontroll, og hvor langt den har gått. Forbrukerrådet synes det også må være en selvfølge å få vite om bilen har hatt større skader. Så lenge det ikke finnes noe register, er vi prisgitt at alle åpent og ærlig formidler viktige opplysninger. Saken i Grimstad minner om at vi ikke alltid kan stole på det, sier hun.

Advokat Bjørn Rener Larsen, som forsvarer innehaveren, sier at mannen har lite eller intet innsyn i beskyldningene mot seg:

– Vi får ikke innsyn i dokumentene, trass i at vi har gått til lagmannsretten for å få det. Vi kan derfor i liten grad kommentere beskyldningene. Men han erkjenner ikke straffskyld i forhold til siktelsen. Han har sittet varetektsfengslet siden 1. desember, gjennom julen, og det har vært en tung tid for ham, hvor han også to ganger har sittet isolert, sier Larsen.

Den siktede ble vareteksfengslet fordi politiet mente det var fare for bevisforspillelse. Han blir løslatt fra varetekt fredag.