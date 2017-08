Tromsømann kjørte med 3,27 i promille

Mannen i 60-årene sier han ikke husker noen ting av kjøreturen. Nå er han dømt.

Mannen er i Nord-Troms tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel, og en bot på 26.000 kroner. Det var Nordlys som først omtalte saken.

Turen startet i Tromsø og endte utenfor kjøpesenteret K1 på Langnes i mars i år. Selv om mannen opplyser at han ikke husker noe av kjøreturen, har han gitt en uforbeholden tilståelse, står det i dommen.

Politiet skriver i sin anmeldelse at mannen fremsto synlig beruset da han ble pågrepet, og en prøve på stedet viste at han var alkoholpåvirket. Mannen ble kjørt til legevakten, som tok blodprøve av ham.

Den viste at mannen hadde hele 3,27 i promille. En promille over 3 medfører ifølge Folkehelseinstituttet høy risiko for pustestans og død. En promille over 4 medfører død hos de aller fleste, ifølge instituttet.

I tillegg til boten og fengselsdommen mister mannen førerkortet i to og et halvt år, og må avlegge ny førerprøve dersom han ønsker å kjøre bil igjen.