Raser mot rekordhøye drivstoffpriser: – Frp holder ikke avtalen

OSLO/BERGEN (VG): Drosjesjåfør Parvis Sobhani (52) tror økte priser på bensin og diesel vil gjøre det dyrere å kjøre drosje.

Drosjesjåfør Parvis Sobhani (52) var ute i siste liten for å fylle diesel til gammel pris:

– Nå er prisen bra. Men om ti minutter går den opp med flere kroner. Derfor fyller jeg nå – for å spare litt.

– Alle stasjoner har lavest pris mandag morgen, og torsdag morgen. Så går prisen i været, forklarer han.

Sobhani er en av Oslos mest erfarne drosjesjåfører med 36 år bak rattet. VG treffer ham på Shell-stasjonen på Majorstuen.

Bakgrunn: Nå får vi tidenes høyeste bensinpris

– Du kan skrive at vi liker ikke Siv Jensen. Sobhani liker ikke Siv Jensen. Frp holder ikke avtalen! De sa at bompengene skulle reduseres. Hva skjer? De blir økt. De sa at bensin og diesel skulle bli billigere. Hva skjer? Prisene øker. De holder ikke avtalen! slår han fast.

– Og så skylder de på de rødgrønne! Da får de heller trekke seg fra regjeringen og gi fra seg makten. Drosjetakstene kommer til å gå opp på grunn av dette, men neppe før sommeren, mener han.

Rekordpriser



Som følge av regjeringens bilpakke økte drivstoffavgiftene totalt med 34 øre for bensin og 55 øre for diesel fra og med søndag.

BENSIN I BERGEN: Det var nøyaktig like drivstoffpriser på fire stasjoner i Bergen mandag kveld. Her på Esso på Skjoldskiftet. Også Statoil på Nesttun og Shell i Rådal ved Lagunen hadde samme pris. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Nye veiledende priser fra 2. januar 16,29 kroner per liter for bensin, mens dieselprisen settes opp til 15,25 kroner.

Circle K var tidlig ute med de nye 2017-prisene – mens Shell ventet flere timer ut over mandagen.

Bakgrunn: Dette er bilpakken

En pris-sjekk på tilfeldig utvalgte bensinstasjoner etter at prisene var satt opp mandag, viser et noenlunde jevnt prishopp landet rundt.

• Dyrest var Cirkle K-stasjonen på Fridtjof Nansens plass i Tromsø, som hadde en literpris på kr. 17,43 på bensin mandag.

• I Oslo solgte Cirkle K på Alexander Kiellands plass bensin for 16,35 kr og diesel for 15,31 kroner.

• I Bergen var prisene identiske på de tre stasjonene VG sjekket mandag kveld - med kr. 15,87 for diesel og kr. 14.93 for diesel.

• I Vadsø tok Cirkle K kr. 16,63 for bensin og kr. 15,59 for diesel.

– Totalregningen går ned



Overfor E24 slår samferdseslminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) tilbake mot kritikken fra bilister og opposisjonen på Stortinget. Han viser til at andre faktorerer som høyere oljepris og en sterkere dollar også spiller inn, og mener det totalt sett har blitt billigere å være bilist.

– Frp ønsker jo lavere bilrelaterte avgifter, men den jevne Frp-er svelger bensinavgiften når man ser at totalregningen går ned, sier Solvik-Olsen.

Les også: Derfor blir det dyrere

– Er ikke vi en oljenasjon`?



Kjell Imerslund (75) fyller bensin på sin smekre 1974-modell Corvette Stingray med en V8-motor på 360 hestekrefter.

Han reagerer på bensinprisen på Shell-stasjonen – og dette er prisen før mandagens sentrale prisjustering hos Shell-stasjonene. Han har hatt det lille ikonet av en amerikansk sportsbil i tre år, og storkoser seg med den:

SKYHØY PRIS – FØR ØKNINGEN: 75-årige Kjell Imerslund synes bensinprisen var stiv nok før den ble økt til over 16 kroner literen. – Men jeg koster det på meg, sier han. Foto: Frode Hansen , VG

– Denne drar nok halvannen liter på mila om jeg kjører forsiktig, ja under det og. Men jeg kjører den bare i godvær, så det tar jeg meg råd til, sier han.

– Det er dyrt, dette. Er vi ikke en oljenasjon, da?

Sykler inn prisene

Kommunikasjonsdirektør Pål Heldaas i Circle K – tidligere Statoil – sier at fallet i såkalt pumpepris er svært høyt for tiden – det vil si at det kan være en del å spare på å fylle nettopp mandag morgen og torsdag morgen:

– Det som skjer, er at folk på lokale stasjoner manuelt sjekker prisene i sitt område. De kjører, går eller sykler rundt og ser hvilken pris andre stasjoner har, og rapporterer inn til oss. Vi har da noen prisanalytikere sentralt som justerer våre prisanbefalinger etter disse rapportene.

REKORDPRIS: Prisen og bensin og diesel var satt opp til nye høye nivåer hos Circle K mandag. Foto: Frode Hansen , VG

Les også: Her får du Europas dyreste bensin

– Mandag og torsdag settes det en listepris, som blir veiledende for alle våre stasjoner. Så reduseres pumpeprisene gradvis i løpet av tre-fire døgn, før de igjen settes opp mot listepris.

Han kaller dette systemet for en stilltiende priskoordinering – og skal være en form for priskonkurranse som ikke strider mot Pristilsynets bestemmelser om ulovlig prissamarbeid.

– Dette er veldig dyrt

DYRERE TAXI: – De høye dieselprisene vil nok gi høyere taxiregninger, sier drosjesjåfør Mukhtar Afzali (25) Foto: Frode Hansen , VG

Drosjesjåfør Mukhtar Afzahi (25) kan fortelle at literprisen på diesel er kr. 3,31 dyrere mandag på Circle K-stasjonen på Aleksander Kiellands plass enn forrige gang han fylte.

– For de som kjører hele tiden, er dette mye. Det er veldig dyrt. Jeg tror at påslaget på drosjetakstene må økes. Mitt triks for å spare drivstoffutgifter er å fylle mandag morgen og torsdag morgen – og vi i Oslo Taxi har alle lært å kjøre økonomisk og miljøvennlig, sier han.

– Ergrer meg ikke



Jørund Folstad (57) mener dieselen er blitt dyr, men bryr seg lite:

KJØRER TIL JEG DØR: Jørund Folstad (57) hadde aldri fylt bensintanken for en høyere sum. Foto: Frode Hansen , VG

– Jeg kjører rundt 10 000 kilometer i året, kjører ikke til jobben. Fyller sjelden, men i

dag var jeg nødt. Det kom på 691,- kroner – det er ny rekord for min del for en fylling. Men jeg tenker ikke mye på dette og ergrer meg ikke. Det skal mye til for at jeg parkerer bilen – jeg kjører til jeg dør, sier han.

Slavisa Cugalj (31) kjører på kontrakt for Bring – og han kjører ti timer om dagen i sin skapvogn:

– Jeg fyller når det er billigst, mandag morgen og torsdag morgen. Men det er for dyrt. Jeg prøver å kjøre økonomisk og forsiktig, men prisene går til værs, sier han.