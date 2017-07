Personlig bilskilt: «Taco» til flere tusen kroner

Siden 15. juni har 12 682 nordmenn søkt om personlig bilskilt, og antallet forventede søknader er tredoblet etter kun en måned.

– Vi er helt overveldet av interessen. Vi visste jo at det var en viss interesse, men dette har sprengt alle prognoser og estimater fra første stund, sier pressesjef i Statens vegvesen, Kjell Bjørn Vinje.

Pågangen var så stor da Vegvesenet åpnet for søknader at siden krasjet og var nede en stund.

Så langt har 310 søknader blitt avvist og 2470 søknader godkjent av de totalt 12 682 som har kommet inn.

– Fornavn, etternavn, kallenavn og morsomheter er det som går igjen. I tillegg har vi fått inn en del søknader om fotballklubber og stedsnavn. Mange har også forsøkt å reservere ord som direkte eller indirekte er kjønnsord, banneord og lignende, men disse blir luket ut, sier Vinje.

Ifølge vegvesenet er LOL, ROFLMAO (Rawling on the floor lauhging my ass off), KONEBIL, KAMELEN, MY TOY, 2COOL4U, 2FAST4U, KONA, DANSKEN og MR X (fra eieren av Tesla X) eksempler på skilt det har blitt søkt om rettigheter til.

– Det er også visstnok en person som heter Svoren til etternavn som har bestilt seg et skilt med «BACON», opplyser Vinje.

Taco-konge



En av søknadene kom fra taco-glade Vegard Søbstad Myhre (27), bosatt på Tyholt i Trondheim. Han kan nå skilte med livretten sin på bilskiltet etter å ha punget ut 9000 kroner til Statens vegvesen.

– Jeg er kjent for å spise mye taco, og det blir fort en to-tre taco-måltider i uka, så da sikret jeg meg skiltet «TACO», sier Myhre.

Myhre forteller at han har fått veldig mye oppmerksomhet for skiltvalget, både på butikken og i trafikken.

– Det er veldig mange som vil ha bilder. Det er har blitt så mye oppmerksomhet at jeg prøver å skygge banen nesten, ler Myhre.

Han skaffet seg skiltet mest for moro, men synes også det er fint at pengene går til trafikksikkerhet.

– Jeg har blitt kalt alt fra «tulling» til at jeg har fått kommentarer på at folk synes det er tøft. Men jeg må jo tåle begge. Jeg kan ikke være så selvhøytidelig når jeg kjører rundt med det skiltet, og må rett og slett tåle å drite meg ut, sier Myhre.

– Noen tror jeg er djeveldyrker



Også heavy metal-fan Bjarne Robin Østby (43), fra Halden, har sikret bilen sin nye skilter. Han kan nå pryde jobb-bilen med tallene «666» – djevelens tall.

– Jeg har likt heavy metal helt siden jeg begynte å interessere meg for musikk. Iron Maiden har vært favoritten siden 80-tallet, og dem har en låt som heter «The Number og the Beast» (djevelens nummer jour.anm), så da ble det «666», sier Østby.

Han har også spesialbestilt skiltrammen, som er prydet med sangtittelen og Iron Maidens logo.

«Number of the Beast»: – Noen tror at jeg er djeveldyrker, så det har vært noen negativte kommentarer også. Men det må jeg jo regne med når det er så spesielle skilt, sier Østby. Foto:

– Jeg har hele den ene leggen full-tatovert med Maiden, så da måtte jeg få tak i det skiltet, sier Østby, som fikk kona Merethe til og sitte klar etter en nattevakt for å skaffe bil-pryden.

Østby vet om flere som er misunnelige, og har fått mye oppmerksomhet for skiltet. Han har også fått mye kommentarer på utenlandske fan-forum for bandet.

– Jeg har delt bilde av bilen med skiltene på flere utenlandske Iron Maiden-nettsteder, og har fått kommentarer som «You're the boss» og «best license plate ever», så det har skapt litt oppmerksomhet, sier Østby, som sier han nå har sett seg nødt til å låse inn bilen om natten i frykt for at noen skulle bli fristet til å stjele skiltene.

Alle kommentarene har imidlertid ikke vært like positive.

– Noen tror at jeg er djeveldyrker, så det har vært noen negative kommentarer også. Men det må jeg jo regne med når det er så spesielle skilt, sier Østby.

DJEVELSK DONING: Bjarne Robin Østbye sikret seg rettighetene til skiltet «666» etter å ha vært fan av bandet Iron Maiden i mange år. Bandet har en låt ved navn «Numer of the Beast», noe tallene representerer. Foto: Privat

Skal bidra til økt trafikksikkerhet



Statens vegvesen har ikke full oversikt ennå, men tror ordingen først og fremst er populær blant menn, og særlig de yngre.

– Vi mistenker at denne ordningen er mest populær blant unge motor- og bilinteresserte menn, sier Vinje.

Bilskilt-ordningen skal være selvfinansierende, og overskuddet skal brukes til trafikksikkerhetsmessige forhold.

– Det koster 9000 for å ha retten til skiltet i ti år. Overskuddet går til trafikksikkerhet, så det kommer jo noe godt ut av det også, sier Vinje.