Høyre om mulig ny bilavgift: – Gir ingen praktisk gevinst

Byrådet i Oslo vurderer å innføre nye bilavgifter for å forbedre luftkvaliteten i byen. – Unødvendig plaging av bilister, sier Høyres leder Eirik Lae Solberg for Oslo Høyres bystyregruppe.

– Helsegevinsten blir i praksis den samme enten vi innfører lavutslippssoner eller ikke. Å innføre miljøavgifter som ikke gir noen helse- eller miljøeffekt er bare unødvendig plaging av næringslivet og de som er avhengige å kjøre bil, sier leder for Oslo Høyres bystyregruppe, Eirik Lae Solberg, til VG.

Innføringen av en såkalt lavutslippssone, som Aftenposten omtalte torsdag, innebærer en ny avgift på diesel- og bensinbiler i Oslo. Den vil komme i tillegg til de nye bomstasjonene som skal innføres som følge av den såkalte Oslopakke 3-avtalen, men det er ukjent hvordan avgiften skal se ut.

Formålet med denne bilavgiften er å få ned de helseskadelige NO2-nivåene i lufta, som i stor grad skyldes veitrafikk.

Liten effekt i 2022



Planene om den nye bilavgiften bygger på en utredning laget av Bymiljøetaten i fjor, med bistand fra Norsk institutt for luftforskning.

Utredningen viser at 221.400 personer i Oslo og Bærum i 2014 var rammet av for høye grenseverdier av NO2.

Med den mest effektive avgiftmodellen, vil ifølge utredningen 400 personer eksponeres for NO2-verdier som er for høye i 2022. Med dagens avgiftsystem vil 900 personer være eksponert for det samme.

Det er disse tallene som ifølge Solberg viser at effekten i praksis ikke er stor. Han peker på at Oslopakke 3-avtalen alene vil gi gode miljøeffekter.



– Hvis politikerne innfører miljøavgifter som savner en reell miljøbegrunnelse, kan det undergrave innbyggernes tillit til miljøpolitikken, sier han.

– Tar seg god tid

– Da tar man seg veldig god tid på vegne av de mange som sliter med høy luftforurensning i byen. Det er bare en måned siden luftkvaliteten i Oslo var så dårlig at vi måtte forby dieselbiler midlertidig, svarer byrådssekretær for miljø og samferdsel, Daniel Rees (MDG).

– En lavutslippssone vil bidra til at utslippene i 2018 og 2019 blir kraftig redusert. Dette er ingen måte å skaffe inntekter til kommunen på, men det handler om å ta grep for å skifte ut bilparken raskere. Særlig når det kommer til de tyngre kjøretøyene, sier han.

Rees sier at Oslopakke 3-avtalen vil få ned utslippene, men at det fortsatt er mange som vil slite med høy luftforurensning i Oslo.

Han legger til at det var Høyre-byrådet som i 2015 fikk med seg et bredt flertall i Oslo bystyre på å innføre lavutslippssone.

– Norge er dømt i EFTA-domstolen for helseskadelig luftforurensning, og jeg reagerer hvis Oslo Høyre nå vingler i denne saken. Dette handler ikke om å plage bilister, men om vårt ansvar for å ta vare på helsa til innbyggerne i byen, sier han.

– Trenger ikke noe tillegg



Ifølge Aftenposten vil det etter planen innføres avgifter for tunge kjøretøyer først.

I utredningen til Bymiljøetaten innebærer modellen de anbefaler at dieselbiler uansett euroklasse må betale 25 kroner per dag, 275 kroner i måneden eller 1800 kroner per år. Forslaget skal etter planen legges fram for bystyret i løpet av våren.

Solberg understreker at Høyre støtter miljøtiltak dersom de har effekt, og sier de er åpne for innføringen av nullutslippssoner i områder i byen som fortsatt sliter etter Oslopakke 3-avtalen.

Han legger til at utgangspunktet hans ikke er å avvise alle forslag.

–Vi er blitt enige om å fremme miljøvennlige biler og få ned biltrafikken gjennom nye takster i bomringen. Det er bedre og mer effektivt. Vi trenger ikke noe tillegg som ikke har miljøeffekt, sier Solberg.