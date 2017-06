Han er først ute med sitt eget personlige bilskilt

Erik Foss fra Lørenskog var blant de første i landet som kan prege bilen med personlige skilter. Men for de som søker nå kan ventetiden bli lang.

– Jeg bare måtte ha dette skiltet, koste hva det koste ville. Det er absolutt verdt det. Vi skal på ferie i år også, men det blir kanskje ikke så bra ferie da, ler Erik Foss.

Tirsdag formiddag var han på Risløkka trafikkstasjon i Oslo for å hente opp sine nye bilskilt, hvor det sedvanlige registreringsnummeret er erstattet med bokstavene BRYLLUP. Bilskiltet har fått navn fra en ekstrajobb han har ved siden av jobben som IT-leder. Han forteller at han har drømt om dette bilskiltet i over 15 år.

– Alle kaller meg for mr. Bryllup, sier han.

Satt på to laptoper

Tirsdag ettermiddag kunne han med et stort glis fjerne de gamle skiltene på bilen.

– Jeg var kjapp på labben da jeg søkte. Jeg satt med to laptoper samtidig og trykket på refresh-knappen hele tiden. Jeg kan tenke meg at en del limousinsjåfører vil ha dette skiltet. Men jeg tror jeg var en av de først som fikk sendt inn en søknad om personlige bilskilter, sier Foss.

– Det er litt morsomt. Men det er mange andre ting jeg kunne tenkt meg å bruke 9000 kroner på. Men han skal få lov, han er jo en liten guttunge når det gjelder dette, sier Lena Syversen, Foss' kone.

Hun mener årets ferie ikke kommer til å lide av investeringen. I alle fall ikke når hun selv beholder de gamle bilskiltene på sin bil.

– Ordet konebil var uansett opptatt, ler hun.

SISTE SJEKK: Erik Foss henter sitt personlige bilskilt, som en av de første i landet. Gaute Hellås, konsulent ved Risløkka trafikkstasjon, sjekker at papirene er i orden. Foto: Gøran Bohlin , VG

Har behandlet en tiendedel



Men for mange kan prosessen ta mye lengre tid. På mandag hadde Statens vegvesen fått inn hele 10.995 søknader fra 6500 personer. Av disse har de behandlet 855. Da har søkerne én måneds betalingsfrist. Hvis de ikke betaler, blir skiltet frigitt igjen.

– Jeg vil regne med at det tar rundt tre måneder å behandle alle søknadene. Det er sommerferie, da tar det litt lengre tid enn i ordinære perioder, sier Heidi Øwre ved kontor for kjøretøygodkjenning og registrering i Vegdirektoratet.

Sliter med vågale skilt



Det er Trondheim trafikkstasjon som har fått jobben å behandle alle søknadene. Øwre forteller at de ansatte i utgangspunktet tar fatt på den enorme bunken kronologisk, slik at de som har søkt først, får skilt først. Men alle skiltene må kontrolleres manuelt, blant annet for kombinasjoner av tall og bokstaver som er for like. Og om de er for vågale.

– Det er dette med støtende bilskilter som er den største utfordringen. Kombinasjonen av tall og bokstaver kan jo forstås på ulike måter, sier Øwre.

Hun forteller at det foregår en løpende dialog for å sikre nok ressurser til oppgaven, men at det ikke skal gå utover andre viktige oppgaver.

– Dette kan ikke hindre at folk får bilen klar til ferien, sier hun.

– Siste landet i Europa

– Norge er ett av de siste landene i Europa som tar i bruk personlige bilskilt. Sverige har hatt dette i 30 år, sier Torbjørn Aamodt, som har kjempet for retten til personlige bilskilt siden 1999.

Etter mange års kamp gjennom blant annet Facebook-gruppen «Personlige bilskilt til Norge», kunne ildsjelen se de aller første bilskiltene bli lagt på skranken på Risløkka trafikkstasjon. Selv var han for sent ute da det ble mulig å levere søknad den 15. juni i år.

ENTUSIASTENE: Erik Foss har tatt av de gamle bilskiltene. For den spesielle anledningen fikk han selskap av Torbjørn Aamodt, en av ildsjelene bak ordningen med personlige skilt. Foto: Gøran Bohlin , VG

– Da nettsiden brøt sammen tok jeg meg en kaffe. Det skulle jeg ikke gjort, sier Aamodt, som likevel har fått inn et titalls søknader, blant annet ELTEMPO til elbilen sin.

– Jeg er veldig glad for at folk har muligheten til å kjøpe personlige bilskilt nå. Jeg har fått noen reaksjoner på at det er unødvendig, men jeg tror at når folk får se hvor kult det er, så vil de ha ett selv, sier Aamodt.