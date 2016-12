Grønt lys for små bilskilt

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kommer med en liten julegave til norske bilentusiaster, særlig de som kjører eldre, amerikanske biler.

Det norske regelverket for bilskilt har lenge skapt hodebry for eiere av spesielt amerikanske veteranbiler. Den norske standarden for bilskilt krever større plass til skiltet enn det enkelte biler har. Fra nyttår forsvinner problemet.

– Det er i dag gjort en regelverksendring slik at vi nå gjør det litt enklere for de mange som er opptatt av bilkultur og flotte kjøretøy, sier samferdselsministeren.

2014: Sensasjonelt funn av gamle biler i låve

Enkelte biler, særlig amerikanske, har skiltplass som er for liten for standard norsk skiltstørrelse. Det ser ikke pent ut, og det kan hindre både normal drivstoffylling og kjøling av motoren, samt gjøre det vanskelig å åpne bagasjeluken.

Men fra 1. januar 2017 blir det lettere for amcar-folket.

– Små kjennemerker kan nå brukes der bilens design tilsier det er eneste praktiske løsning, sier Solvik-Olsen.

E24: Sa opp jobben etter 30 år for å satse på veteranbiler

Det er imidlertid ikke helt fritt fram, visse vilkår må oppfylles før små skilt kan brukes og biler som er designet for vanlig europeisk skiltstørrelse skal uansett bruke vanlige skilt.