Flere oversvømmelser i Bokn i Rogaland

Brannvesenet har måttet rykke ut etter flere meldinger om oversvømmelser i Bokn utenfor Haugesund. E39 er nå åpnet igjen etter at veien ble stengt i natt.

– E39 har akkurat åpnet igjen. Det har vært veldig mye vann i veibanen, og veien var stengt mellom 04-tiden og frem til nå. Det er seks boliger som har fått vanninntrengning i boligen. Vi har jobbet med å redde verdier og pumpe ut vann, sier vaktleder Christer Gilberg i Haugaland og Sunnhordland 110-sentral til VG.

Bokn brannvesen får bistand fra kommunen og brannvesenet i Haugesund. Ifølge Gilberg har det vært mye regnvær i området den siste tiden.

Gilberg opplyser til VG at skadeomfanget varierer fra bolig til bolig.

– Det er fra 20 cm vann til en halv meter. En av boligene kommer til å trenge full oppussing etterpå, mens andre har vært mer heldige, sier vaktlederen.

Frykter flere boliger er rammet



Han forteller at utsiktene nå er bedret, etter at det stoppet å regne ved 05-tiden fredag morgen.

– Men vi frykter det er noen kjellere med vann i som vi ikke vet om ennå. Man merker ikke at det kommer vann i kjelleren når man sover, sier Gilberg, som opplyser at det ikke har vært noen fare for liv eller helse som følge av oversvømmelsene.

Les også: Akutt oversvømmelse på Kvål førte til at mer enn 40 mennesker ble evakuert.

Trafikkoperatør Ken Ove Holm i Vegtrafikksentralen Vest sier til Stavanger Aftenbladet at de jobber med å senke vannmassene ved broen.

– Det er voldsomme vannmengder. Vi har hatt slamsugere i arbeid en halvtime nå, men er også avhengig av at nedbøren avtar. Enn så lenge er det helt stengt for trafikk, sier han til NTB.

Les mer: Oversvømmelsen på Kvål: Rune fikk kloakken til naboene inn i stua.