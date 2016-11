Vil innføre dagsbot for uforsikrede biler

Hvis du ikke forsikrer bilen, må du punge ut med 150 kroner i dagsmulkt hvis Finansdepartementet får viljen sin.

Forslaget ble onsdag sendt ut på høring og målet er å få ned antallet uforsikrede kjøretøy fra dagens drøye 135.000 – eller 3,4 prosent av den norske motorparken.

– Disse er en risiko for alle andre som er lovlydige trafikanter, sier finansminister Siv Jensen til VG.

For personbiler vil dagsmulkten ligge på rundt 150 kroner per døgn.

– Over tid blir det vesentlig dyrere å betale dette enn å forsikre bilen sin på vanlig måte, sier finansminister Siv Jensen til VG.

Forslaget går ut på at Trafikkforsikringsforeningen (TFF), hvor alle forsikringsselskaper som tilbyr trafikkforsikring i Norge må være medlem, kan gi tvangsmulkt til eiere av kjøretøy som ikke har ansvarsforsikring.

Selv om man er pålagt å ha en slik forsikring, er det altså mange nordmenn som ikke har det. Ordningen gjelder også snøscootere, mopeder og motorsykler.

Ser til Sverige



Jensen peker på at Sverige, hvor man har hatt en tilsvarende ordning siden 1978, bare har én prosent uforsikrede kjøretøy. Nå håper man at tallet vil gå ned også i Norge.

Inntektene fra tvangsmulkten skal gå til å dekke skader som er forårsaket av uforsikrede biler og uidentifiserte kjøretøy, noe som er beregnet å koste 110–120 millioner kroner i året. I dag er det forsikringsselskapene – og dermed i praksis lovlydige borgere – som dekker dette.

Tvangsmulktene er planlagt innført fra 1. januar 2018 og skjer i forbindelse med omleggingen fra årsavgift til trafikkforsikringsavgift. Med den nye ordningen skal som kjent forsikringsselskapene kreve inn den gamle årsavgiften.

– Da kan man betale årsavgiften i rater i stedet for en gang i året, og man slipper å betale avgift for den tiden man ikke bruker bilen. Dette blir også et bedre system for å kunne håndtere uforsikrede kjøretøy, sier Jensen.

Finansnæringen positiv

Forsikringsselskapene som skal kreve inn dagsmulktene er svært fornøyd.

– Her er det full enighet om at dette er klokt, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

Organisasjonen har pådratt seg kostnader i forbindelse med at den gikk med på å kreve inn årsavgiften på vegne av staten, men det har også sine fordeler.

– Nå kan vi raskere peke på dem som kjører uten forsikring og dermed få bilene enten av veien eller få dem forsikret. Det vil være et veldig stort skritt fremover for alle hederlige bilister som betaler sine forsikringer og avgifter og i dag dekker kostnadene for dem som ikke betaler, sier Staavi.

Slik gjøres det

Hvis man ikke sørger for å ha ansvarsforsikringen i orden, vil TFF kreve den inn via en godkjent inkassopartner. Det opplyser Finansdepartementet.

Dersom faktura fra TFF ikke betales vil det bli sendt purring/inkassovarsel etter 14 dager. Betales det heller ikke da, blir det utestående sendt til betalingsoppfordring/inkasso. Etter dette gjelder inkassolovens bestemmelser og man kan til slutt få direkte trekk i lønnen.