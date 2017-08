Veddet mot niesen for fire år siden – måtte kjøpe bil i premie

Onkel Kjetil Grodås overrasket Ragnhild Seljeset med en skinnende Audi A3 etter at hun vant det fire år gamle veddemålet om å holde seg unna alkohol til hun ble myndig.

Ragnhild Seljeset fylte 18 år i april, og med det gikk tidsfristen ut på hennes veddemål med onkelen. For rundt fire år siden lovet han henne nemlig at dersom hun klarte å holde seg unna alkohol fram til hun ble 18 år, skulle han kjøpe bil til henne.

– Jeg drikker ikke alkohol selv, fordi jeg drev idrett på høyt nivå. Også er jeg onkel til en jente som er et voldsomt skiskyttertalent, forklarer Grodås om bakgrunnen for veddemålet.

Og da april kom, var han ikke særlig overrasket over at niesen ikke hadde rørt en dråpe alkohol, og med det sørget for at han tapte veddemålet.

Det var NRK som først meldte om saken.

– Jeg var helt i sjokk

Ragnhild hadde holdt sin del av avtalen, men la fra seg tanken om ny bil etter 18-årsdagen i april. Derfor ble hun ganske overveldet da hun ble vist den flunkende nye Audien søndag, og skjønte at onkelen hadde ment alvor.

– Jeg var helt i sjokk, sier hun.

Selv om onkelen hadde lovet henne en bil om hun holdt seg unna alkohol, turte hun ikke helt å tro på at det faktisk skulle skje.

I SJOKK: Ragnhild hadde lagt fra seg tanken om at det skulle komme en bil ut av veddemålet. Hun fylte 18 år i april, og søndag overrasket onkelen henne med en flunkende ny Audi A3. Foto: Privat

– Han har jo alltid sagt at jeg skulle få det, men det er jo en bil liksom, forteller 18-åringen.

– Jeg er en luring da. Det var jo akkurat som planlagt, sier onkelen om hemmelighetskremmeriet.

Ikke vanskelig å vinne

Ragnhild har bare hatt bilen i to dager, men har allerede rukket å bruke den flittig.

– Jeg har vært ute og øvelseskjørt hver dag. Jeg har jo ikke lappen enda, forteller hun.

Det passet fint at overraskelsen kom nå som oppkjøringen nærmer seg. Nå blir bilen en ekstra motivasjon for å gjøre en ekstra innsats for å få førerkortet på plass.

– Var det vanskelig å vinne veddemålet?

– Nei, det var lett, slår Ragnhild fast.

Onkel har imidlertid bestemt seg for å ikke inngå noen nye veddemål med det første.

– Jeg har lært. Da må det i så fall være om jeg kan vinne en bil tilbake, sier han og ler.