Varsler forvirring om den nye årsavgiften

Allerede i høst kan du få regning på den nye årsavgiften fra forsikringsselskapet ditt, selv om ordningen ikke trer i kraft før i 2018.

Det er resultatet av omleggingen av årsavgiften. Fra 2018 skal forsikringsselskapene kreve inn årsavgiften, som nå døpes om til traffikkavgift, på vegne av staten.

Forvirret? Her kommer forklaringen fra Finans Norge:

Bilforsikring løper ett år av gangen. Tenk deg at forsikringen løper fra 10. januar 2017 til 10. januar 2018. Da vil forsikringsselskapet ditt sende deg faktura i månedsskiftet november eller desember i år siden fornyelsesdokumentene gjerne kommer 30-50 dager før forfall.

Litt avhengig av hvilke systemer de enkelte selskapene har, vil de måtte legge til 10 dager med trafikkavgift for dagene som løper inn i 2018. Betaler du bilforsikringen din som ett år på forskudd, betaler du med andre ord for disse 10 dagene med trafikkavgift allerede nå. Betaler du bilforsikringen månedlig, vil du sannsynligvis bli innkrevd for trafikkavgiften første gang i desember 2017.

– Det er ikke så mange som vil få varsel om den nye trafikkavgiften allerede i år, men dette vil nok skape en del forvirring, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

Mye penger spart



Men Staavi understreker at han og forsikringsselskapene er positive til omleggingen.

– Det er opplagt fornuftig å gjøre det på denne måten og spare samfunnet for utgiftene med en ekstra, meningsløs fakturarunde, sier Staavi.

For er du bileier må du uansett ha forsikring.

Staavi viser til at Skatteetaten vil få redusert kostnadene ved å drifte årsavgiften med i underkant av 50 millioner kroner årlig. I tillegg kommer utgifter til porto når kravene sendes ut, fakturering og purring. Med ny ordning slipper også etaten kostnadene til tvangsinndrivelse, som er beregnet til 12 millioner kroner.

– Vi snakker vi om rundt 62 millioner spart for staten per år ved å overlate inndrivingen av avgiften til forsikringsselskapene, sier Staavi.

Trafikkavgiften, som vil stå som en egen linje i forsikringsavtalen din, gir mulighet for større fleksibilitet ved kjøp av ny bil, eierskifter, avregistreringer og lignende siden bileieren bare belastes avgiften for den tiden kjøretøyet er forsikret.

Årsavgiften for 2017, som reduseres med om lag 12 prosent samtidig som bensin- og dieselavgiften øker, skal som vanlig innebetales 20. mars. I år må du ut med 3 135 kroner for en bensindreven personbil.

Betaler du bilforsikringen din månedlig, blir også trafikkavgiften delt opp i 12 deler årlig.

Mer på gang

Finans Norge ser i samarbeid med statsforvaltningen på flere prosjekter hvor man kan spare betydelig summer for det offentlige slik at pengene kan brukes der de trengs aller mest.

– Det ligger en interessant mulighet for å effektivisere det norske samfunnet i skjæringspunktet mellom offentlig og privat virksomhet, sier Staavi.

Finans Norge samarbeider nå med Skatteetaten og Brønnøysundregistrene om tre slike prosjekter.

Det ene går ut på at bobestyrer i forbindelse med konkurs skal få tilgang til det sentrale bankregisteret for å avdekke hvilke verdier som finnes i boet. Dette kan også Økokrim ha nytte av når de etterforsker saker.

Et annet prosjekt, som utvikles i samarbeid med Skatteetaten, går ut på å gjøre søknad om boliglån lettere slik at du slipper å legge ved kopi av siste lønnsslipp.