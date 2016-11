Unge sjåfører krasjer mindre

Alvorlige ulykker stuper blant ferske sjåfører mens de middelaldrende fortsatt trår ganske hardt på gasspedalen.

Det viser tall over hardt skadede og drepte bilførere som Statens vegvesen har hentet inn for perioden 2001-2005 og sammenlignet med perioden 2011-2015.

– Ulykkesnedgangen blant voksne sjåfører er mindre enn i andre grupper. De er sinker i trafikksikkerhetsarbeidet, sier Kjell Seim, leder seksjon trafikksikkerhet og forvaltning i Statens vegvesen region øst.

For mens det i aldersgruppen 18-24 har det vært et 57 prosent fall i slike alvorlige ulykker, har sjåfører i alderen 45-54 og 55-64 bare har hatt en nedgang på henholdsvis 20 og 11 prosent.

Og ser man på tallene bare for Oslo, har det vært en 71 prosent økning i hardt skadede og døde blant bilførere i alderen 45-64.

Men totalbildet er tross alt positivt. Dødstallene på norske veier har gått kraftig ned fra 275 drepte i 2001 til 117 i fjor.

– Påvirkes ikke



– De middelaldrende fortsetter med sin kjørestil upåvirket av kampanjer. Fartsnivået har gått noe ned, men ikke mye. De har gode biler og det går unna. En teori er at de ikke gir slipp på en mer uforsiktig kjørestil fra da de var yngre. Noen har alkoholproblemer, og det er er en del tilfeller hvor de sovner bak rattet, sier Seim.

Men nå skal det forskes mer på hvorfor disse ulykkene skjer.

Unge kjører sikre



De unge, derimot, får ros. Der er nemlig trenden positiv selv om risikoen for å bli involvert i en alvorlig ulykke fortsatt er klart høyest blant ferskingene.

– De yngre har hatt en bedre kjøreopplæring, det har vært mange kampanjer rettet mot dem og mange tar nå førerkortet senere, ikke det året det de fyller 18. Da er de litt mer modne, sier Seim.

Blant de mellom 18 og 24 har det altså vært 57 prosent færre ulykker i årene 2011-2015 sammenlignet med perioden 2001-2005.

– Vi er veldig glade for utviklingen. De er fremdeles en høyrisikogruppe, men det går raskere i riktig retning for disse enn for de middelaldrende, sier Seim.

Risikoen for at det skal skje en alvorlig trafikkulykke med unge sjåfører i alderen 18-24 er fortsatt fire ganger høyere enn aldersgruppen 45-65 år.