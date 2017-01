Slik protesterte pensjonisten mot «sinker» i trafikken

Politiet i Follo er enige med den eldre mannens budskap, men var ikke like store tilhengere av hans egenproduserte skilt.

Bevæpnet med et skilt gikk mannen i 70-årene til aksjon mot bilister som roter med blinkingen i rundkjøringer i Ski torsdag. Politiet tok ikke saken med like godt humør og rykket ut for å stanse mannens protestaksjon i 11-tiden.

«Husk blink – ikke sink», var budskapet på plakaten som mannen holdt opp for bilister som kjørte gjennom den aktuelle rundkjøringen.

Plakaten, som Follo-politiet delte et bilde av på Twitter, inneholdt også en relativt detaljert tegning som demonstrerer korrekt blinklys-bruk.

Den eldre mannen ble ifølge politiet «pent bedt om å avslutte» og bortvist fra stedet, men politiet innrømte også at de er tilbøyelige til å dele mannens irritasjon over sløve bilister:

«Politiet er ikke uenig i budskapet», heter det i en tweet fra lovens lange arm.

– Vi er ikke uenige i at det kan sluntres med blinklys i rundkjøringer, utdyper operasjonsleder Kari Monsen i Follo-politiet overfor VG.

Hun forklarer videre at årsaken til at mannen ble bortvist er at hans oppførsel var en «opplagt distraksjon for veifarende».



Hennes råd til den eldre mannen og andre som eventuelt ønsker å gjøre noe med problematikken er følgende:

– Vi er avhengige av henvendelser fra publikum når det kommer til slike kontroller. Ta det med oss, så får vi gjøre vår vurdering av hvilke tiltak vi skal sette inn.