Slik er de nye reglene for førerkortet

Fra og med lørdag kommer de nye helsekravene for førerkortet. For noen kan det koste lappen.

Den 1. oktober trer de nye helsekravene for førerkort i kraft. Målet med disse er å tydeliggjøre hvilke regler som gjelder for de forskjellige helsetilstandene og hva som skal til for å få ha lappen, slik at fastlegen kan ta mer ansvar for den enkelte sjåfør.

– Det blir nå enklere for legene og førerkortsøkerne å se hvilke krav som gjelder, det vil bli mindre rom for skjønn, og dermed mer lik behandling, sier divisjonsdirektør Svein Lie i en pressemelding fra Helsedirektoratet.

Hittil er det Fylkesmannen som har behandlet søknad om dispensasjon fra helsekravene – cirka 18 000 i året. For de som allerede har dispansasjon fra helsekravene vil fylkesmannen kunne få den forlenget fram til 30. september 2019 som en overgangsordning.

Strengere



For de som ikke oppfyller kravene i fremtiden blir muligheten for å få dispensasjon langt mindre.

– Det er i det nye regelverket svært liten mulighet til å kunne få innvilget dispensasjon for førerkort dersom helsekravet ikke er oppfylt, skriver Fylkesmannen i Oppland ifølge Oppland Arbeiderblad.

– Regelverket er oppdatert med ny kunnskap, så på noen områder vil det være strengere. På den andre siden er det slik at de som ville fått dispensasjon i dag, beholder lappen, så der har det blitt mildere. I sum er det ikke så store endringer i konsekvensene, sa helseminister Bent Høie da VG omtalte arbeidet med de nye reglene tidligere i sommer.

– I rette innstans

Pensjonistforbundet har ikke fått noen krasse reaksjoner fra sine medlemmer på de nye reglene, og regner ikke med å få det heller, sier generalsekretær Harald Olimb Norman til VG.

– Vi er tilhengere av at de som skal kjøre bil skal kunne gjøre det forsvarlig. Det er en viktig oppgave å avgjøre det, men vi mener fastlegen er rette innstans, sier Olimb Norman.

Diabetikerne er blant gruppene som vil få strengere krav. Diabetesforbundet ønsker endringen velkommen:

– Reglene er noe strengere, men de er også fornuftige. For de aller fleste av våre medlemmer vil alt fortsette som før. Noen få vil bli rammet, men da er det trafikksikkerhetsgrunner til det, sier generalsekretær Bjørnar Allgot til VG.



– Regelverket blir dessuten oppdatert for å ta hensyn til nye behandlingsformer, noe som kan gjøre det lettere for medlemmer som ikke har kunnet kjøre under de gamle reglene, fortsetter han.



Disse rammes



Dette skriver Helsedirektoratet om forskjellige grupper som påvirkes av regelendringene:



• Diabetes: For sjåfører med diabetes blir regelverket noe strengere enn før. Personer med diabetes har en noe økt risiko for trafikkuhell, særlig ved bruk av legemidler som kan gi hypoglykemi (lavt blodsukker). De nye reglene skjerper kravet til oppfølging av diabetespasienter som har hatt anfall av alvorlig hypoglykemi. I oppfølgingen skal det settes inn tiltak som gjør at slike anfall ikke gjentar seg. Anfall av alvorlig hypoglykemi betyr at anfallet er så kraftig at det medfører behov for bistand fra andre.

• Legemidler: Noen legemidler fører til trafikkfarlig atferd. Sjåfører som bruker noen typer vanedannende legemidler (for eksempel beroligende midler i gruppen benzodiazepiner i store doser eller fast bruk flere ganger daglig) må enten slutte eller gå over til et annet legemiddel hvis de fortsatt skal kunne kjøre bil.

• Søvn: Nesten hvert femte dødsfall i trafikken skyldes at sjåføren har falt i søvn. Noen pasienter med søvnapné eller narkolepsi er mer utsatt for dette. De dette gjelder må derfor vurderes av spesialist for å bestemme om de oppfyller helsekravene. Det er fastlegene som skal vurdere når henvisning til spesialistbehandling er nødvendig.

• Kols: For pasienter med respirasjonssvikt (først og fremst pasienter med alvorlig kols), er det nå krav til lungefunksjon som fastlegen eller spesialist kan måle og vurdere.

• Kognitive funksjoner (påvirkes for eksempel ved demens): Legene skal på en mer enhetlig måte undersøke søkernes evne til å tenke og reagere i trafikken. Kravet til undersøkelse av slike funksjoner gjelder også andre søkergrupper enn de med mulig begynnende demens.