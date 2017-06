Skulle snu. Det gikk dårlig.

Bussjåføren prøvde å snu på fylkesvei 19. Der ble han stående.

Det var ved 18-tiden fredag på veien som fører mot Bastøfergen i Horten at bussen fra Tide kom til å sperre det ene feltet i en times tid.

Det var avisen Gjengangeren som først omtalte saken.

Det var ingen passasjerer i bussen, som ikke var i rute, men som vanligvis kjører for Vestviken kollektivtrafikk.

– Han prøvde å snu etter å ha kjørt feil, sier kommunikasjonssjef Lubna Jaffery i Tide til VG. Hun forteller at de har tatt sjåføren ut av tjeneste fram til mandag, da skal de ha en rutinemessig samtale for å få klarhet i detaljene rundt det som skjedde.

– Vi tok tak i fronten og dro han opp. Det var fort gjort, forteller bilberger Kenneth Aasekjær, som anslår at de fikk bussen på veien på under et kvarter.

Han forteller at bussen ikke var skadet og at den kunne kjøre videre.

– Det var ingen personskade og veitrafikksentralen stengte bommen slik at trafikken var sperret i ca. en time, forteller operasjonsleder Kjetil Indahl ved Sør-Øst politidistrikt til VG.