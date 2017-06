Sjekk trafikkflyten hjem fra pinsen

Vegtrafikksentralen meldte om mye kø ut av de største byene på fredag. Når folk nå skal hjem igjen må de belage seg på mye trafikk.

Sjekk hvordan trafikken flyter i de største innfartsårene nederst i saken.

– Det pleier normalt sett å være mye trafikk på denne dagen, så folk må belage seg på å tilbringe litt tid i kø den siste dagen av langhelgen, sier Mette Brunes, trafikkoperatør på Vegtrafikksentralen, region Øst.

Verre enn påsken fredag: Tett pinsetrafikk på Østlandet - lett og ledig i nord

Brunes forteller at det er hovedfartsårene E6 nordfra og sørfra fra Moss, i tillegg til E18 fra Vestfold og innover som pleier å være utsatt for mye trafikk på Østlandet på slike dager.

– Spesielt fra Vestfolk og innover mot Oslo pleier det å være mye kø. Det var mye kø ut på fredag, så da skal nok folk inn igjen i dag, sier Brunes.

Fikk du med deg?: Glemte håndbrekket, bilen fikk seg en dukkert

Brunes opplyser at det er spesielt utover ettermiddagen at trafikken pleier å tette seg til.

– Det er jo mulig folk drøyer på grunn av været, men folk må belage seg på fra ettermiddagen.

På Vestlandet venter de mye trafikk mot fergestrekningen Halhjem - Sandvikvåg, som forbinder Bergen mot Stord og sørover.

Biljakt i Rogaland: Her endte den ville biljakten

Vegtrafikksentralen i Bergen opplyser at det var en del trafikale problemer på fergestrekningen på fredag, og at det forventes at de samme personene skal tilbake mandag.

Trafikken nå: E18 Asker. Retning mot Oslo. Webkamera: STATENS VEGVESEN

Trafikken nå: E6 Espa. Retning sør. Webkamera: STATENS VEGVESEN