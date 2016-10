Politiet mener Kent (56) skal utvises fra hele Schengen

BODØ (VG) Marerittet til den australske fotografen og MC-føreren Kent Miklenda (56) startet da han ble tatt i fartskontroll i Fauske i Nordland.

Sammen med den franske skribenten Nicolas Armand begynte Kent Miklenda å planlegge sitt livs eventyr for fire år siden – en motorsykkelekspedisjon i Nord-Europa.

Etter å ha presentert planene fikk kameratene Honda med på laget og de ble sponset med to nye motorsyklene for å gjennomføre drømmereisen. Prosjektet fikk navnet: «Expedition Viking Autumn Fire».

Lofoten i Norge var ett av de store målene på ekspedisjonen, men på vei gjennom 50-sonen i Fauske i Nordland ble de tatt av politiet i laserkontroll. Mens Kent Miklenda ble målt til 110 km/t, slapp vennen Nicolas Armand unna med forelegg og førerkortbeslag etter å ha blitt målt til 96 km/t.

– Som utlendinger ville jeg tro at vi fikk en kraftig advarsel og beskjed om å ta det roligere. Jeg visste ikke at straffen for fartsovertredelser i Norge var så streng, men det er min feil. Jeg burde satt meg inn i trafikkreglene på forhånd, forteller Kent Miklenda til VG.

Kameraten døde i elgulykke

Han ble plassert i Bodø fengsel av politiet samme dag og begynte soningen av straffen, som senere ble fastsatt av retten til 21 dager i fengsel. Til tross for at Miklenda satt fengslet, ble de over telefon enige om at ekspedisjonen skulle fortsette som planlagt.

Armand fikk hentet opp en ny fotograf fra Frankrike og fortsatte uten vennene. Etter Norge var planen å fortsette reisen gjennom Sverige og Finland, ned via Baltikum og så gjennom Øst-Europa.

I RETTEN: Australske Kent Miklenda (t.h.) stilte i retten med norsk-engelsk ordbok.

Siden førerkortet til Nicolas Armand bare var beslaglagt i Norge kunne han sette seg på motorsykkelen på grensen. Men det endte i tragedie.

Bare fire timer senere krasjet franskmannen med en elg ved Junosuando i Nord-Sverige og ble erklært død på stedet.

Miklenda fikk overrakt dødsbudskapet i Bodø fengsel.

– Jeg gikk inn på besøksrommet og det satt en prest ved siden av advokaten min. Han sa det rett ut: «Nico er død». Jeg svarte: «OK». Responsen var nok annerledes enn de hadde forventet. Jeg har vært i ekstreme situasjoner tidligere og gikk over til å tenke mer praktisk: «Hva gjør vi nå?». Det emosjonelle må jeg takle senere, forteller den australske fotografen til VG.

DØDE: Franske Nicolas Armand krasjet med en elg i Sverige.

Forbereder utvisningssak

Møtet med norsk politi hadde da utviklet seg til et mareritt. Nordland politidistrikt varslet at de forberedte utvisningssak mot Miklenda og ville returnere ham til Australia på grunn av fartsoverskridelsen. Det ville også innebære at han ble utvist fra alle land i Schengen-området, det vil si store deler av Europa.

Da ville han mistet muligheten til å ta et siste farvel med vennen under begravelsen i Cognac i Frankrike i neste uke. På fengselscellen har han skrevet et dikt til minne om Nicolas Armand. Karrieren som fotograf ville trolig også være over, siden han har flest oppdrag i Europa. I tillegg ville alle pengene han har investert i ekspedisjonen være tapt.

– En av politimennene jeg møtte sa at han var skamfull over hvordan jeg ble behandlet, sier Miklenda.

I FENGSEL: VG møtte australske Kent Miklenda (56) på et av besøksrommene i Bodø fengsel.

VG var til stede i Salten tingrett i Bodø da politiet torsdag begjærte Miklenda fengslet i nye fire uker etter utlendingsloven. Rettsmøtet foregikk delvis på norsk, delvis på engelsk, uten tolk til stede. Politiadvokat Stig Morten Løkkebakken sa de forsto at Miklenda var i en vanskelig situasjonen etter vennens dødsfall, men at de ikke kunne ta hensyn til det.

– Gjester som oppfører seg her i landet opplever ikke dette, men hvis du ikke oppfører deg så blir du straffet for det. Slik er det, fortalte politiadvokat Stig Morten Løkkebakken til VG.

Etter å ha kontaktet UDI mener politiet at det er mer enn femti prosent sjanse for at saken ender med at Miklenda blir utvist fra Norge. Da VG kontakter UDI og spør om hva som er normalt i denne typen saker, får vi motsatt svar.

– Vanlig praksis er at UDI ikke utviser ved fartsovertredelser, men eventuelt bortviser, opplyser fungerende områdeleder Anette Hundere Karlsen.

Politiet tapte i retten

En bortvisning vil bare bety at Miklenda må forlate Norge. Han kan komme tilbake senere. Torsdag ettermiddag ble det klart at heller ikke Salten tingrett støtter politiets tolkning av UDIs retningslinjer.

VILLE IKKE LØSLATE: Politiadvokat Stig Morten Løkkebakken tror fortsatt at det er mest sannsynlig at UDI vil utvise australieren etter råkjøringen.

«Fremstilte ble domfelt for en ren fartsoverskridelse. Det oppsto ingen konkret faresituasjon da kjøringen skjedde og den skjedde på en rett veistrekning i dagslys. Retten kan vanskelig se for seg at et slikt straffbart forhold skal kunne medføre utvisning fra Norge selv om straffereaksjonen ble fengsel i 21 dager», skriver tingrettsdommer Ingar Englund.

Politiet ba om såkalt oppsettende virkning da det ble klart at de hadde tapt i retten. Om de hadde vunnet frem ville det bety at Miklenda måtte sitte fengslet frem til politiets anke var behandlet av lagmannsretten, men politiet ble igjen avvist av Salten tingrett.

– Da var vi rett og slett satt i sjakkmatt og måtte løslate denne karen. Han har fått tilbake passet sitt, sier politiadvokat Løkkebakken.

Advokat Tom Barth-Hofstad har hjulpet australieren siden han ble pågrepet etter fartsovertredelsen. Han er glad for at retten nå satte ned foten for politiets fremferd.

– Det har helt klart gått prestisje i denne saken fra politiets side. Min klient er lettet over å kunne ta fatt på sorgprosessen etter tapet av sin venn, og ha fokus på hva han kan gjøre for Armands familie, sier Barth-Hofstad.