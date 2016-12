Pass på gasspedalen i 2017: Du kan få ti laken i fartsbot

Forslag til nyttårsforsett: Hold fartsgrensen. For i 2017 kan du få fartsbot på 10.000 kroner.

Hvis du drar på til 126 km/t i en 90-sone, kan resultatet bli et forenklet forelegg på hele ti tusenlapper.

Det er en følge av de nye fartsbot-satsene som innføres fra og med første nyttårsdag.

Samferdselsdepartementet skjerper fartsbøtene også for mindre forseelser enn fartsovertredelser i 30 km/t-klassen.

Kostbart brudd på vikeplikten



Blir du tatt med en fart på 5 kilometer i timen over fartsgrensen, må du ut med 750 kroner – i stedet for 600 kroner som i dag. Legger du på ytterligere 5 kilometer i timen til, må du ut med 2050 kroner, ifølge NRK.

Brudd på vikeplikten straffes fra nyttår av med 6650 kroner, og sykling uten lykt kan koste deg 1150 kroner.

For trafikkens minoriteter, kan nevnes at for Segway-kjørere som forviller seg inn på vei med fartsgrense over 60 km/t, blir boten hevet fra 2000 kroner til 2150 kroner.

– Vi tror forenklede forelegg og raske reaksjoner virker forebyggende og bidrar til atferdsendring, sier konstituert UP-sjef Roar S. Larsen til VG.

Uendret siden 2005



Sjefen for Utrykningspolitiet tror et løft i bøtesatsene, det første siden 2005, vil ha en effekt.

Hittil i år er det registrert 77.000 fartsovertredelser og 5200 grove fartsovertredelser, noe som er en liten oppgang siden 2015.

Trygg Trafikks direktør Jan Johansen ønsker de nye satsene velkommen.

– Vi kan ikke si oss fornøyd, vi må øke tempoet og få antallet alvorlige ulykker ned ytterligere, sier han til NRK.

Han sier folk flest respekterer fartsgrensene, men at det er viktig at de som bryter loven, straffes slik at det kjennes.

De nye satsene



5 km/t for fort - nå: 600 kroner - etter nyttår: 750 kroner.

10 km/t for fort - nå: 1600 kroner - etter nyttår: 2050 kroner.

15 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t - nå: 2900 kr - e. nyttår: 3700 kr.

20 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t - nå: 4200 kr. - e. nyttår: 5350 kr.

25 km/t for fort når fartsgrensen er under 60 km/t - nå: 6500 kr. - e. nyttår: 8300 kr.

15 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t - nå: 2600 kr. - e. nyttår: 3300 kr.

20 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t - nå: 3600 kr. - e. nyttår: 4600 kr.

25 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t - nå: 4900 kr. - e. nyttår: 6250 kr.

30 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t - nå: 6500 kr. - e. nyttår: 8300 kr.

35 km/t for fort når fartsgrensen er over 70 km/t - nå: 7800 kr. - e.nyttår: 9950 kr.

36-40 km/t for fort når fartsgrensen er over 90 km/t - nå 9000 kr. - e.nyttår: 10400 kr.

Kjøring på rødt lys eller for kort avstand til bilen foran - nå: 5200 kr - e.nyttår: 6650,-

Kjøring mot enveiskjørt, i gågate, i feil kjøreretning, osv. -nå 4200 kr - e.nyttår: 5350 kr.

Kjøring på fortau, bak sperrelinje eller i feil felt før sving - nå 3200 kr.- e nyttår: 4100 kr.

Ulovlig forbikjøring (til høyre, foran gangfelt, osv.) - nå 5200 kr - e.nyttår: 6650 kr.

Brudd på vikeplikten - nå 5200 kr. - e. nyttår: 6650 kr.

Feil bruk av lys, kjøring uten tilstrekkelig utsyn, osv. - nå: 2000 kr. - e.nyttår: 2250 kr.

Kjøring med «trimmet» moped - nå 4200 kr - e.nyttår: 5350 kr.

Sykle uten lykt, på rødt lys, eller på motorvei, osv. - nå: 909 kr. - e .nyttår: 1150 kr.

Kjøring med usikrede passasjerer under 15 år - nå: 2000 kr. - e.nyttår: 2250 kr.

Segway-kjøring på vei med fartsgrense over 60 km/t - nå: 2000 kr. - e. nyttår: 2150 kr.

(Kilde: Lovdata, Samferdselsdepartementet)