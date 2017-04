Nyoppusset Brynstunnel gjenåpner

På lørdag klokken 18 blir det igjen full fart i begge løp på E6 i Brynstunnelen i Oslo.

Da er nemlig tunnelen ferdig rehabilitert etter 14 måneder med halv kapasitet.

Stenger fredag kveld

Men før man kommer så langt, stenges Ring 3 mellom Ryen og Teisen fra fredag 28. april klokken 22 til dagen etter klokken 18. Da foretar samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen den offisielle åpningen, sammen med en av naboene til tunnelen.

– Det er alltid slik at vi stenger begge løp helt før vi gjenåpner en tunnel etter rehabilitering. Veien skal merkes om og alt teknisk utstyr skal kontrolleres og testes, sier prosjektleder Hilde Ulvik i en pressemelding.

Fordi E6 går gjennom Brynstunnelen har denne rehabiliteringen hele tiden vært regnet som den mest krevende i tunnelprosjektet. Næringstrafikk og pendlere har vært hardt rammet. Statens vegvesen mener trafikantene har vist stor tilpasningsevne.

Ett av to løp i Brynstunnelen på E6 har vært stengt i et drøyt år for å bli oppgradert til å tilfredsstille nye sikkerhetskrav.

Den reduserte kapasiteten har ført til lange køer på den viktige hovedveien gjennom Oslo.

For å gjøre arbeidene i Brynstunnelen helt ferdig kreves to til tre kortere stenginger i etterkant av gjenåpningen. Disse henger sammen med arbeider oppå og rundt tunnelen som ennå ikke er ferdige. Første stenging blir natt 2. – 5. mai og helgen 5. - 6. mai, skriver Statens vegvesen.

Les også: Brann i tunnel i Sogn og Fjordane

To nye tunneler stenges



I illustrasjonen ser du også at den gledelige kø-pausen blir kortvarig: Allerede til sommeren skal Ekebergtunnelen og Svartdalstunnelen gå gjennom tilsvarende oppgradering.

De to tunnelene forbinder hovedveiene E6 og E18 øst for Oslo sentrum.

I Svartdalstunnelen blir det helt stengt i østgående retning uke 27 til 32. I Ekebergtunnelen stenges østgående løp i uke 28 til 30, men der blir det toveistrafikk i det andre løpet.

Visste du? Dette er verdens lengste tunnel

Sommeren 2018 blir det tilsvarende stenging den andre veien.

Husker du? Her blir det tunnel-kø frem til 2020

Utenom disse periodene blir ikke denne oppgraderingen så brutal: Tunnelene skal være åpne for trafikk på dagtid hverdager frem til de er ferdige, etter planen sommeren 2019.

Fikk du med deg denne?: Solgt som «ny» bil- hadde kjørt 897 kilometer

Til neste år gyver Vegvesenet også løs på Festningstunnelen og Vålerengatunnelen.