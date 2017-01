Ngyen Berg forsvarer dieselforbud: – Det viktigste er innbyggernes helse

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) legger ikke skjul på at dieselforbudet i Oslo kan skape utfordringer for mange, men mener det er helt nødvendig.

– Vi kan ikke ha det sånn i Oslo at barn, eldre og de med luftveislidelser må holde seg innendørs fordi lufta er for farlig å puste i, sier Ngyen Berg til VG.

I desember sa byråden til Dagsavisen at hun håper hun slipper å forby dieselbiler på kommunale veier.

– Vi hadde en periode med akutt luftforurensning sist vinter og før det i 2011. Nå skal det bli enda sjeldnere på grunn av flere ulike tiltak som byrådet innfører, sa Berg til avisen da.

Søndag ble det imidlertid kjent at det blir forbudt for dieselbiler å kjøre i Oslo mellom 0600 og 2200 kommende tirsdag. Årsaken er akutt helsefarlig luftforurensning.

– Det aller viktigste for meg er å ta vare på innbyggernes helse. Jeg vil oppfordre folk til å finne alternative reisemåter, som å reise kollektivt eller sykle, sitte på med naboer og venner som ikke har dieselbil , eller vurdere hjemmekontor dersom man har den muligheten, sier Ngyen Berg.

Hun ville ikke stille til intervju søndag kveld, men gikk med på svare på noen skriftlige spørsmål via sin rådgiver.

Frp-leder Raser

Leder Aina Stenersen i Oslo Frp reagerer sterkt på dieselforbudet og vil nå be om tall på luftforurensningen for de dagene forbudet gjelder, for å sjekke i hvilken grad restriksjonene faktisk fører til bedre luft.

Samtidig mener hun at tiltaket ber urettferdig ovenfor bilister med dieseldrevne biler:

– Mange har kjøpt dieselbiler nærmest på oppfordring fra forrige regjering fordi det skulle være mer miljøvennlig. Jeg synes det er urimelig at de nå skal straffes med et forbud, sier Stenersen til VG.

Frp-politikeren sier at det er forferdelig at astmatikere og andre skal lide på grunn av luftforurensning, men andre ordninger må til:

– Det er behov for mer stabile og langvarige tiltak som vasking av veier. Det er også behov for bedre kollektivtransport hele året. Byrådet setter heller ikke ekstra tiltak når slike tilfeller, sier hun.

– Dessuten kommer dette på kort varsel – det også er uheldig, legger hun til.

Byråd: – Tull fra Frp

Nguyen Berg mener at Frp ikke bryr seg om helseskadelig luft og karakteriserer Stenersens uttalelse som «tull»:

– Denne vinteren har byrådet femdoblet innsatsen til vasking og feiing av gater, spesielt i sentrum og Groruddalen. Dessuten har vi økt bevilgningene til flere avganger på buss, T-bane og trikk mer bare i år, enn under hele forrige bystyreperiode til sammen, sier hun.

Videre påpeker byråden at investeringsbudsjettet i kollektivtransporten de neste årene er blitt doblet, mot Frps stemmer:

– Aldri har det vært satset mer på kollektivtransporten og tiltak for trygg luft i Oslo, sier Nguyen Berg til VG.

NAF etterlyser alternativ

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF sier til NRK at hun er skuffet over at kommunen så langt ikke har planer om tilrettelegging for dem som rammes av forbudet.

– Vi har hele tiden sagt at hvis man må ty til et så drastisk tiltak, så er det viktig at man også tilbyr de som har dieselbil, som må bringe ungene og ikke har noe godt alternativ etter å ha parkert bilen, shuttlebuss inn til byen, sier Sagedal.

Ruter sier at det antageligvis vil bli større pågang på kollektivtransport med dieselforbudet på kommunale veier.

– Med det forbudet som er vedtatt, venter vi noe økt pågang i kollektivtrafikken. Vi ser at vi har noe ledig kapasitet. Hvis folk følger de rådene som er gitt, skal dette gå greit, sier kommunikasjonssjef Gro Janborg i Ruter til NTB.

Ifølge prognosene vil det fra onsdag ettermiddag eller kveld bli mer omrøring i luftmassene, ifølge Oslo kommune. Fra torsdag ventes en mer ustabil værtype med god omrøring i luftmassene, og det vil mest sannsynlig ikke lenger være fare for høy NO2-forurensning.

Byrådsleder Raymond Johansen var søndag ikke tilgjengelig for kommentar, men henviste til miljøbyråd Nguyen Berg.