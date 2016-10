Kreative og farlige løsninger på veien: Her er Vegvesenets skrekkbilder

Tut og kjør! Statens vegvesen ser mye rart på norske veier.

Særlig når folk skal ha med seg noe som er litt for tungt, for langt, for bredt eller for høyt til at det strengt tatt får plass på bilen eller lasteplanet.

Noen av disse blir stanset av Statens vegvesen.

– Vi har kontroller hver eneste dag, ja faktisk døgnet rundt. Bare i region øst har vi en egen utekontrollseksjon med 70 personer, forteller Geir Thomas Finstad, fagleder for utekontrollen i Hedmark.

Disse sjekker veiene i Oppland, Romerike, Østfold og Oslo i tillegg til Hedmark.

De siste ukene har de spesielt sett på landbrukstransporter, noe Østlendingen har omtalt. Ellers er det som regel store lastebiler som er målet for kontrollørene og i mindre grad personbiler.

– Det er for dårlig kunnskap om sikring av last, sier Finstad.

– Hvor farlig er det hvis lasten ikke er ordentlig sikret?

– Det har vært flere dødsulykker i Norge som følge av at lasten ikke har vært sikret godt nok. Steinblokker har falt på biler og byggeplater har gått gjennom frontruten på møtende biler. Andre ganger er det småting som raser av bilen og går i grøfta uten å gjøre skade, sier Finstad.

I VEIBANEN: Her havnet fem tonn last på E6 i Follo. Foto: Statens vegvesen

Selv om lasten er katastrofalt dårlig sikret, kan ikke veivesenets kontrollører ilegge bøter. Da må de tilkalle politiet.

– Vi gir enten bruksforbud, det vil si at de må sikre lasten bedre før de kan kjøre videre og i de mest alvorlige tilfellene anmelder vi til politiet, sier Finstad.

Rett i veibanen



På E6 i Follo kunne det fort ha gått riktig galt forrige måned. Da braste en fem tonn tung pall ut gjennom bakdøren på en utenlandsk lastebil og godset havnet midt i veibanen.

– Dette er livsfarlig, rett og slett, forteller Torstein Paulsen, kommunikasjonsrådgiver hos Statens vegvesen region Øst.

– Det kunne ha blitt kjempealvorlig hvis noen hadde kommet rett bak eller hadde fått dette over seg. Fem tonn er mye, legger han tørt til.

Lastebilen hadde såkalt rullende gulv og lasten var ifølge Statens vegvesen usikret. Det ble en politisak.

Når det gjelder overlast, kan derimot veivesenet skrive ut forelegg selv.

IKKE ETTER BOKEN: Nok et eksempel på det veivesenet mener er livsfarlig lastsikring. De tunge boksene kunne falt rett ut i veien. Stoppet på Svinesund i september. Foto: Statens vegvesen

– Vi ga et rekordhøyt overlastgebyr i Lørenskog nå på onsdag. Bilen kjørte asfalt på en vei hvor det går vannledning under veien. Derfor var maks akseltrykk bare tre tonn, men han kjørte med et lass på over 50 tonn og fikk et overlastgebyr på 449.000 kroner, forteller Torstein Paulsen, kommunikasjonsrådgiver hos Statens vegvesen region Øst.

Bilen som fikk det rekordhøye forelegget var for øvrig norsk.

– Holdninger

Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF, påpeker at det er lovpålagt å sikre lasten ordentlig og at det kan være livsfarlig for medtrafikantene hvis man slurver.

– Det er dårlige holdninger som igjen går ut over trafikksikkerheten, det har vi ikke behov for på norske veier, sier Engebretsen til VG.

– Det gjelder å tenke seg om – om du så skal pakke bilen for en ferietur eller fylle hengeren og frakte søppel til Grønmo. Man må ikke bare tenke på seg selv, men se konsekvensen av hva man gjør og hva det kan føre til for andre, legger han til.

– Vi ser ganske mye som kunne ha endt i tragedier, både når det gjelder sikring av last og overlast, sier Finstad hos Statens vegvesen.

Når det gjelder personbiler er det særlig turene til gjenvinningsstasjonene som peker seg ut.

– Når folk skal transportere båter eller søppel til gjenvinningsstasjonene ser vi mye rart. De overlaster bilene nesten til sammenbrudd. Gjør du det på motorveien kan det fort gå galt, sier Finstad.

Som fraråder folk å bruke taket til å transportere planker.

– Prøv å finne andre løsninger. Sklir materialene fremover ved bremsing kan de i verste fall ende i bilen foran eller en fotgjenger, sier han.

Se flere bilder nedenfor eller Statens vegvesen region Øst på Twitter.