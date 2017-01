De nye reglene (forslag)

* Små elektriske kjøretøy kan kjøres på offentlige trafikkarealer i Norge.

* Videre foreslås det utvidelse av definisjonen av rullestol, samt at små elektriske kjøretøy og elsykkel fritas forsikringsplikt.

* Forslaget innebærer at små elektriske kjøretøy for én person (føreren) regnes som sykkel dersom de er innenfor nærmere fastsatte størrelsesgrenser (lengde, bredde og vekt) og har en konstruktiv hastighet ikke over 20 km/t

*. Dette betyr blant annet at det ikke er noen aldersgrense for fører.

* Utvidelse av definisjonen av rullestol går ut på at man fjerner kravet til antall hjul, som i dag er minimum tre. Dette betyr at tohjuls rullestoler med selvbalanserende teknologi faller inn under definisjonen.

(Kilder: Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet)